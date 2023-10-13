【ViuTV節目發布會】姜濤回應電影首映禮事件 　王智德Edan首談後援會解散風波

ViuTV在今日（10月13日）於九龍灣國際展貿中心舉行《ViuTV 2024》節目發布會，提到盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）上次合作的《大叔的愛》大受歡迎 ，問到他們對今次《社內相親》有否信心?

【ViuTV節目發布會】COLLAR打頭陣MIRROR壓軸登場 ERROR+P1X3L男女團晒冷【多圖】

二人指劇集輕鬆 Anson Lo否認泣不成聲

Edan接受TOPick訪問時說：「沒有，也是隨緣，輕輕鬆鬆的劇集，希望大家看得開心。」

Anson Lo說：「看見我們很不同的角色性格，他是比較正經，我就比較霸氣，很霸道，甚麼事也收埋，角色也幾有趣。」

談到早前他與隊友到澳洲拍攝團綜，齊齊搭熱氣球，Anson Lo被指泣不成聲，他澄清只是感觸落淚：「因為望着風景，覺得世界很大，自己十分渺小，原來在香港的壓力或者工作的煩惱其實只是很小事，應該要享受當刻，所以有點感觸而已。」

▲ Anson Lo與Edan指《社內相親》會帶給觀眾新鮮感。（陳慧安 攝）

向阿Mo送祝福

提到昨日（10月12日）是李啟言（阿Mo）的生日，Lokman表示：「我們有代表送上祝福，不想逐個傳訊息給他，阻住他休息，希望宇宙會繼續給力量給他。」

回應首映禮混亂

另外，日前姜濤有份主演的台灣電影首映禮，一眾嘉賓在台上大合照時，多位女嘉賓熱情地爭相與姜濤自拍，引起網民熱議。

對此姜濤回應說：「與之前一樣，做好演員的職責，這些事就交給公司負責。（當時在台上有否嚇親？）沒有，我發緊呆。」又指不清楚有觀眾很快離場一事，望觀眾能看到最後，因為這是大家的心血。

▲ MIRROR（陳慧安 攝）

後援會解散一事

至於Edan的後援會早前被爆出要解散重組，及後又指其後援會團隊有指涉數百萬元糾紛，問到現時情況如何？

Edan說：「整件事因最初他們有不好的言論爆出，當然他們不對，我知道他們很大壓力，不過始終也不應這樣說，所以他們引咎辭職，現在他們在搞下一輪的競選。」又指公司有幫助了解財務糾紛的問題，他指亦會密切留意事件進程，並表示追星都是求開心，不應起底舊的會員。

王智德（Alton）與Edan的後援會早前同樣宣布解散，Alton說：「沒有辨法，Fans CLub 成立了一段時間，人數較多，始終現在是公司，規模可能大了，彈性小了，看見他們做任何改善或決定也有其他聲音，我與公司也會關心他們，希望他們盡快解決當前的問題。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

Lokman透露角色哀傷 Stanley望與鄧麗欣多對手戲

另外，談到劇集《17年命運週期》，楊樂文（Lokman）表示有份參與，而姜濤亦會有份客串，不過Lokman指角色細節則未能透露。

Lokman續說：「有少許哀傷，透過這個哀傷看這個世界，並擁抱這個哀傷走下去，亦有很多伏線，複雜的關係。」

而邱士縉（Stanley）則在台灣拍攝劇集《島嶼協奏曲》，當中更有不少潛水戲：「拍得十分開心，拍半日就可以潛水半日。 （與鄧麗欣多對手戲？）不是太多，也覺得很可惜。」

他又指因為潛水戲，穿得十分密實，故沒有騷肌的機會，亦沒有親熱戲，因為這套是十分文青的劇集。

最新影片推介：陳嘉慧專訪

記者：游艾維

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R