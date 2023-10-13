【智方便】「智方便」獲資訊安全和私隱管理ISO認證　明年推多項新功能

▲ 政府資訊科技總監黃志光（中）和助理政府資訊科技總監（網絡安全及數碼個人身分）張宜偉（右）代表政府資訊科技總監辦公室接受證書。（政府資訊科技總監辦公室圖片）

政府資訊科技總監辦公室今日（13日）宣布，一站式個人化數碼服務平台「智方便」通過資訊安全管理系統（ISMS）及私隱資訊管理系統（PIMS）的認證審核，獲得資訊安全管理系統國際認證（ISO/IEC 27001:2022），以及私隱資訊管理系統國際認證（ISO/IEC 27701:2019）。

政府資訊科技總監辦公室指，兩項ISO國際標準認證由國際標準化組織和國際電工委員會制定，旨在提供一套全面架構，列出關於建立、實施、維護和持續改進的要求。「智方便」服務通過相關認證，反映資科辦已制定和實施全面的資訊安全及私隱管理措施，並採用綜合管理流程確保措施可持續符合認證要求。

政府資訊科技總監黃志光接受頒發認證證書時表示，「智方便」同時在資訊安全和私隱管理獲得國際標準認證，有助加強市民使用「智方便」的信心，亦能鼓勵更多網上服務提供者通過該平台，提供安全可靠的網上服務。

至於「智方便」的最新進展，資科辦稱，剛推出的「智方便」新版本3.1.0，讓用戶可即時瀏覽各種實用的生活資訊，明年則將陸續推出其他新功能，包括簡化用戶登記程序、以服務主題列出不同分類的網上服務、簡化服務使用流程，以及透過「授權數據交換閘」讓市民在使用不同服務時，可授權使用其他部門已收集的資料，無須重複輸入或遞交相同資料。

「智方便」自2020年底推出至今，有近240萬登記用戶，用戶可透過身分認證功能登入300項政府及公私營機構網上服務、進行網上交易，以至作出具法律效力的數碼簽署。政府目標在2025年全面採用「智方便」提供一站式數碼服務，以達致政府服務「一網通辦」目標。

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記者：梁薾心