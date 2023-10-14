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【不孕成謎】結婚3年不設防妻仍無法懷孕 醫生驚揭不孕關鍵因素

醫生診症室 18:06 2023/10/14

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很多不孕的夫婦都會千方百計，嘗盡不同方法，期望能懷孕成功。杭州一名29歲身體壯健劉姓男子，結婚3年bu不設防，但太太一直未能懷孕，但身體檢查，卻顯示太太一切正常，其精子數量明顯偏少，屬於重度弱精。主診醫生其後發現與他從事工作有關。

TOPick診症室
【TOPick診症室】移英前夕賣樓辭工後揭患乳癌　港媽留港與否陷入兩難

綜合内地媒體報道，據杭州一名鍾醫生分享病例，早前她就診一對結婚3年仍無法懷孕的夫婦，男事主檢查結果顯示，精子數量明顯偏少，幾乎沒有活動精子，屬於重度弱精。

經醫生詢問，才知男子從事廚師工作，長期在逾40℃高溫的廚房工作，陰囊的溫度也會隨之升高，導致精子被「熱死」。

劉男其後更換不高溫工作環境，並接受鍾醫生進行藥物調理，以及改變生活方式後一段時間後，再次到醫院檢查，發現自己的精子品質已經從重度弱精轉變為輕度，已具備人工授精的條件。最終透過人工受孕，鍾男太太終成功懷孕。

台灣泌尿科專科醫生陳偉傑、羅詩修，以及香港仁安醫院婦產科顧問醫生廖琳娜均指出，不健康的生活習慣都會影響男性生育率。即睇醫生們分享的養精貼士，了解維持精子健康需攝取的營養素：​​​​​​

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責任編輯︰羅嘉欣 

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