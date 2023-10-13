【氫能發展】兩項氫能發電試驗項目獲批　煤氣公司料年底落實試驗

環境局表示，氫能源跨部門工作小組昨日（12日）在會議上，原則上同意多兩個氫燃料試驗項目的申請，包括由中國建築工程（香港）有限公司、香港國鴻國際氫能科技有限公司和中石化（香港）有限公司，聯合申請在落馬洲的工地試驗用氫燃料為工地辦公室提供電力；以及一項由香港中華煤氣有限公司及一間板式網球公司，申請在後者的西貢場地試驗從現有煤氣網路提取氫氣發電，以用於電動車充電。

環境局表示，工作小組已先後審視並原則上同意了9個開展氫能源試驗項目的有效申請，各項試驗計劃將提供數據及實地經驗，為本地長遠使用氫燃料訂立相關安全運作框架，正密切留意該些項目的進展，以及有興趣提交申請的其他項目。局方又提到，城巴申請的首輛氫燃料電池雙層巴士試驗項目，相關巴士預計本月內抵港，相關項目可如期於今年內啓動。至於重型車的試驗，政府10月初已批出三輛氫燃料電池洗街車的租用合約，正跟進後續的工作，包括日後測試、付運及驗收等程序。



局方指，機電工程署已於今年9月中批出顧問合約，研究修訂《氣體安全條例》（第51章）以涵蓋氫燃料的細節，並進行營商環境影響評估，諮詢業界及持份者。政府會適時向立法會提交條例修訂建議。

煤氣公司表示，對於工作小組原則上同意試驗項目感鼓舞，會盡快推展有關項目，期望最快今年底落實試驗，向公眾展示氫能的具體應用方案。

民建聯立法會議員兼環境事務委員會主席葛珮帆亦表示歡迎，期望落實更多氫燃料試驗項目，加快推動本地氫能發展及社會發展的綠色轉型。她又表示，本港的氫能發展仍是未見整體發展佈局，政府應加強利用本港的煤氣網路提取氫氣發電，亦可發展以光伏等可再生能源製氫，同時制訂相應的法規，盡早設計氫能整體發展藍圖。

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責任編輯：黃小冰