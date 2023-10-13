【大學質素】質保局揭大部分浸大生從未與輔導師聯絡　研究生教學時數差異極大

▲ 最新公布「浸會大學質素核證報告」揭示，頗大比例學生表示從未與其學業輔導導師聯絡。（資料圖片）

教資會轄下質素保證局（質保局）今日（13日）公布第3輪「浸會大學質素核證報告」，報告揭示，「頗大比例」浸大生從未與大學分配的「學業輔導導師」聯絡，評審小組建議浸大審視各學系學業輔導師生比例差異，同時應更清晰訂明編配予研究課程研究生的教學職責範圍。

多數研究生每周教學3至4小時 浸大將檢討政策

浸大為第3輪質素核證周期內首間進行核證的資助大學。浸大表示，感謝評審小組提出上述2項建議，校方將採納建議，檢討有關政策並制訂行動計劃，並形容小組對浸大教與學質素予以正面評價，確認該校有效監察學術標準及質素。

為提升學業輔導工作，每名浸大學生可獲校方分配1名學業輔導導師，在其就讀浸大期間提供學業指導。評審小組從浸大提交文件發現，學生愈趨發現學業輔導制度有用，但部分課程的學業輔導活動學生參與度不高，更有「頗大比例」學生表示從未與其學業輔導導師聯絡；不同學系的學業輔導的師生比例亦存在差異。評審小組從浸大高層獲悉，浸大並不單靠學業輔導導師為學生提供輔導，但報告指出，為確保學生與學業輔導導師積極參與學業輔導活動， 建議浸大應檢視其訂立學業輔導師生比規約，以確保所有學生獲得適當支援。小組亦留意到，浸大可待日後更廣泛使用互動資料分析庫時，改善學業輔導制度。

此外，浸大鼓勵學系向研究生提供教學機會，研究課程研究生必修基礎課程亦包括培養教學技巧內容，評審小組得悉，各學院自行調整整體教學時數安排下，大多數研究生每周教學工作只有3至4小時，只有少數研究生教學工作時數達設定上限的每周17小時；各學院情況亦存在差異；報告建議浸大檢討編配予研究課程研究生，包括研究生教學助理資助計劃下的研究生的准許教學時數上限，以確保為研究生提供充分支援，以達到所修讀課程目標。

浸大國安教育課程不計學分 獲評為「良好實踐做法」

報告亦提及，浸大近年因應社會需要及研究，推出「國安法教育課程」，以及在新冠疫情期間推出「正向教練」提升學生抗逆力，大學相關報告顯示學生對活動評價正面，在公民及知識等得分提升至基線以上。評審小組認為，浸大把上述不計學分的大學生活課程列作畢業要求，是良好實踐做法。

另翻查浸大於上一輪報告被批未能清楚解釋各種「國際化」方針整體理念模式；今輪報告則指，浸大自上一輪核證後加強了其國際化策略及學習體驗等活動，從就讀浸大的非本地和非內地學生人數穩步上升等例子可見，策略修訂後已漸見成效。

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記者：馮琪雅