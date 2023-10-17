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【流感高峰】家庭醫生料今波流感於本月下旬回跌　變陣籲提早接種疫苗

社會 00:00 2023/10/17

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

(陳展棋攝)

家庭醫學專科醫生朱偉星表示，每年9月開學後流感的傳染度均會上升，過往會呼籲市民11月接種疫苗，不過由於今年的夏季流感高峰期於7至8月拖到現今仍未結束，今年需要「變陣」提早呼籲市民接種流感疫苗。

朱偉星接受訪問時表示，流感高峰期被拖長，是因為3年以來沒有流感病毒感染。他表示，流感及新冠的徵狀很難判斷，由於兩者的治療會有不同，普遍會先向病人測試。如獲診斷為流感，可以處方特效藥，現時有新型的特效藥，可以於24小時內紓緩病情，不過價錢較普通的特敏福貴。

雖然目前已經10月，不過夏季流感高峰期仍未過去。朱偉星表示，流感高峰可以維持6-8星期，相信10月中至尾今波流感才會回跌。由於目前仍然有流感疫情，料如沒有變種出現，按理冬天的流感高峰相對不會太差，「如呢個高峰過咗，可能會比香港人保護力，捱過呢個冬天。」

科學委員會早前通過引入肺炎鏈球菌15價疫苗，市場上亦有20價疫苗選擇。朱偉星提醒，不少新冠死亡患者，均發現有肺炎鏈球菌，除了對抗病毒亦需要抗生素治療。因此接種新冠疫苗外，亦需接種肺炎鏈球菌加強保護。他表示，小朋友建議接種15價疫苗，以便有更佳保護；至於長者15及20價疫苗則各有好處。

朱偉星表示，不太擔心新冠病毒疫情，相信病毒會隨著時間病毒致病率已減低，不過如流感及新冠於冬季同時來臨，醫療系統會有壓力。他建議市民可先打流感及肺炎鏈球菌疫苗，相隔兩星期再接種新冠疫苗。

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記者：陳展棋 

 

 

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