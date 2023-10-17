【校長專欄】克服英文在千人中脫穎而出 中中女生成就海外交留生之夢

▲ 江芷曦經過7個月的努力，獲得比賽全港” Top 10 Winner”的殊榮。

自小就聽了很多磨杵成針、愚公移山的勵志故事﹔一個又一個的成功例子，確是感動人心，令人佩服。隨著時代急速變化，社會上又流行即食文化，要一個年青人花上5000多個小時，而且要自律自學自覺自省去完成一個又一個的學習任務，實在談何容易! 感恩在我們校內，今年升上中六的江芷曦同學，憑著堅毅的意志，和遇強越強的壯志努力，參加了一個慈善機構的海外交流生獎學金競賽計劃，在接近全港超過2000多名的參加學生當中，經歷接近七個月的競賽，獲得全港” Top 10 Winner”的殊榮。江同學在2024年10月就獲得全數資助獎學金，到海外作交換生一年，實現她的夢想。

「我很想看到更好的自己!」這句說話是芷曦與我分享她的感受時，時常提到的。自言自小喜歡表演，喜歡說話的芷曦，在校內都經常被老師邀請做畫劇、做司儀，她的言行舉止予人有禮大方，說話流暢，是校內的活躍分子。

升上高中後，升讀大學更成為她的堅實夢想。芷曦說﹕「我知道努力讀書是根本，但深感自己仍有很多不足之處，尤其自己很少機會走出香港，究竟世界有多大，自己很想知道。有時聽到升了大學的師兄師姐回校分享，常常談到交換生，又提及甚麼工作假期，自己就更嚮往了。」芷曦說，師長都經常鼓勵她要提升自己的視野高度，要成就更好的自己。於是，當老師鼓勵她參加上述國際文化交流的慈善獎學金計劃時，她就希望藉著這次機會試試，看看自己的夢想能否實現。

「最初我只是想試試，知道競賽時間頗長，還要學習材料、自學自習的網上片段和資訊均是英語，對我來說，最初真的感到吃不消。英文從來也不是我擅長的科目，每次要看學習材料時，都比別人花更多時間查字典去理解。之後，又要自己寫英文的反思……首兩個月，每逢周六、日及假期，同學外出遊玩逛街，我則要在網上進行競賽的任務，多個月以來，我在網上要自學的文化材料和短片超過700多條，心裡曾反覆自問能成功的機會有幾多呢﹖確實有想過放棄的一刻。但老師一直支持和鼓勵我，又教了我很多做報告和反思的技巧，於是我硬著頭皮，繼續下去……慢慢地開始覺得學習和反思有了把握，身邊的參賽者一是被淘汰，一就是自動退出。經過半年過五關斬六將之後，我有幸進入了第二階段的90名參賽者資格，競逐10位”Top Winner”的殊榮。」

真正讓芷曦懊惱的是最後的「報告」闡述這一大難關。芷曦說，她要準備長達三頁多的英語報告，向評審介紹如何把中華文化推廣至海外交流的地方。她說收集、撰寫、創意和整理的功夫缺一不可，之後還要口述報告，把內容背得瑯瑯上口。「當時我花了兩個月的時間做準備，真的不容易啊! 」

▲ 江同學準備的報告 (校方提供)

幸好老師都有協助她，又幫她訓練，當芷曦看到自己親撰如流水般的英文報告時，她說內心除了興奮外，那種自豪和滿足感，是她從未嚐過的。皇天不負有心人，芷曦的努力和堅毅，終於讓她脫穎而出，成為全港Top 10 Winner! 明年2024年，她選擇了比利時成為她作交換生的地方，她直言期待那天的到來。

「No pain, No gain!」芷曦的成功，是得來不易的，除了努力外，我更欣賞的是她堅毅的意志和自律自覺的精神。一直相信，人生的長途競賽的成功關鍵，並不是贏在起跑線，而是堅毅奮力所累積的成果。芷曦跨過英語的挑戰，突破耐力的高牆，衝破個人的限制，追求卓越，成就更好的自己，這股衝勁與理想，不是每位學生應仿傚的榜樣嗎﹖



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