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【71億工程】沙田T4主幹路立會申請撥款　建成後馬鞍山12分鐘到城隧

社會 21:26 2023/10/13

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（立法會文件圖片）

沙田T4主幹路擱置多年，終於上馬有期，運輸及物流局和土拓署向立法會提交文件，建議將T4主幹路升級為甲級工程。工程包括興建一條約2.3公里長的雙程雙線主幹路及支路，接駁城門隧道公路／青沙公路與沙田路。整項工程造價料為71.6億元，料動工後約六年內完工，及後繁忙時段往來馬鞍山市中心與城門隧道公路／青沙公路的行車時間，會由現時約20分鐘減至約12分鐘。

據立法會文件顯示，擬議的T4號主幹路將提供一條直接路線，連接城門河道兩岸現有的主幹路，東面接駁沙田路，西面接駁城門隧道公路／青沙公路，構成沙田區道路網絡的一個重要部分。

政府指，現時大埔公路（沙田段）及部分地區道路，例如大涌橋路、火炭路、沙田鄉事會路等，在繁忙時段的交通流量偏高，經常出現行車緩慢的情況。考慮到沙田區未來的房屋發展所帶來的交通需求，沙田區內道路的交通壓力預計將會進一步加劇。

局方預期，T4號主幹路將能發揮重要的繞道功能，使車輛可直接往來沙田東部／馬鞍山與荃灣／西九龍，無需駛經沙田區內的道路，從而紓緩沙田區內的交通狀況。

根據交通影響評估，擬議工程計劃完成後，在繁忙時段往來馬鞍山市中心與城門隧道公路／青沙公路的行車時間，會由現時約20分鐘減至約12分鐘，而現有的主要幹路，包括大埔公路（沙田段）和大老山公路T6 橋的交通負荷亦會獲得紓緩：

同時，預計沙田區內主要路口的剩餘容車量，和主要迴旋處的設計流量／容車量比率，在T4號主幹路建成後亦將大幅改善：

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記者：陳梓蔚

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