【創科】杰平方計劃在科學園設第三代半導體研發中心　預計總投資額69億

▲ 香港科技園公司今日與杰平方半導體（上海）有限公司，舉行合作備忘錄簽署儀式。(創新科技及工業局fb圖片)

香港科技園公司今日與杰平方半導體（上海）有限公司，舉行合作備忘錄簽署儀式，計劃在科學園設立以第三代半導體為主的全球研發中心，啟動香港首間碳化硅（SiC）8寸先進垂直整合晶圓廠項目，預計項目總投資額約港幣69億元，目標是5年内，實現年產24萬片車規級高性能碳化硅晶片。創新科技及工業局局長孫東指，引進第三代半導體，是因為屬於功率元器件的生產，相關設備受的局限並不多，今後香港發展，被卡脖子的機會會大幅減少。

創新科技及工業局指，杰平方半導體計劃在科學園設立以第三代半導體為主的全球研發中心，並啟動香港首間碳化硅（SiC）8寸先進垂直整合晶圓廠。項目預計項目總投資額約港幣69億元，預計項目從明年開始動工，目標是5年内實現年產24萬片車規級高性能碳化硅晶片，年產值超過110億港元，並創造700個就業職位。

孫東：第三代半導體屬於功率元器件的生產 今後被卡脖子的機會會大幅減少

孫東今日出席簽署儀式後，被問到為何會考慮引進半導體這個產業，他指，「香港決定發展半導體產業也不是甚麼都做，我們主要考慮香港現有的科研實力、所處的位置，以及可能帶來的機遇。」第一，就是香港歷史上對於半導體產業是有過輝煌的時期，第二，第三代半導體，有巨大的市場潛力，包括新能源汽車、光伏逆變電源；第三，考慮到第三代半導體，是屬於功率元器件的生產，相關設備受的局限並不多，相對容易買到很多一些關鍵設備，而且現在國產化的速度非常快，今後香港發展，被卡脖子的機會會大幅減少。

▲ 孫東指，引進第三代半導體，是因為屬於功率元器件的生產。(創新科技及工業局fb圖片)

孫東續指，今天引進的這家半導體企業，實際上可以屬於先進製造，也可以說新能源、人工智能。另外一個引進重點領域就是金融科技，未來希望在這個已經確定的幾大領域有長足的發展，希望將香港的科技產業逐漸建立起來。他提到，前段時間，特區政府公布的30家已經決定來香港發展的企業，很多是在生命健康、人工智能等等，除了這幾個領域以外，也還會進一步引進很多先進製造的企業，包括這個半導體芯片的產業等。

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責任編輯：區綽彥