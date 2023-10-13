【杭州亞運】入境處10人參賽為港爭光　向學員分享兼顧工作訓練之道

▲ (入境處提供)

杭州亞運在過去的周日(8日)閉幕，其中入境處有10名人員以港隊代表身份參賽，他們今日(13日)在入境事務學院各受訓學員分享，他們如何兼顧工作和艱辛訓練，以及藉著運動所學到的堅持、責任心及紀律等應用到工作上，入境處處長郭俊峯及副處長戴志源亦現身支持。

郭俊峯讚揚參賽的入境處人員在國際舞台上發光發熱，表現專業的體育精神，全體同事都感到無比的光榮。他又鼓勵同事們踴躍參與部門的運動隊伍，鍛煉體格同時培養良好的心理質素，享受運動帶來的好處。

署理總入境事務主任許啟茵於2007年加入入境處，她是港隊女子壘球代表，於大學時期開始接觸壘球，曾經參加全國錦標賽，多次亞洲杯壘球錦標賽，第18屆亞運會及東京奧運資格賽。於2017年亞錦賽對戰印尼，更在最後一局險勝，取得港隊史上首張亞運入場券。她於2019年的亞錦賽得到第六名，成功爭取到於同年舉辦的東京奧運資格賽參賽席位。

她表示今次有幸參加杭州亞運，令她見識到國家在舉辦大型運動比賽所投放的資源同熱誠。無論於場館設計，交通配套，住宿，接待方便都安排得非常周到。令人意外的是港隊比賽期間，內地入場支持港隊的觀眾出乎意料地多，他們都十分熱情，為中國香港隊吶喊助威，比賽氣氛相當好。

對於如何平衡工作和運動員的身份 ，她表示會要求自己，兩方邊都要認真對待。就算明知能力時間有限，都要盡力做到最好，自然會得到大家尊重同支持。另外，她亦好慶幸有支持同體諒她的家人，朋友，上司同事，願意互相補足家庭或者工作上的缺口。最後，她勉勵學員不論是工作還是運動，做一件事最緊要是勿忘初心，要記得當初為何開始，便會有動力堅持下去。

入境事務主任鄭苑儀於2017年12月加入入境處，現在駐守香港駐粵經濟貿易辦事處入境事務組。她於2011年入讀大學並在入住的宿舍時接觸曲棍球，及後於2015加入港隊。

她分享時表示，為備戰杭州亞運，港隊一星期有四日訓練，但由於她長期身處廣州工作，需要下班後坐火車經羅湖管制站返回香港參與訓練，翌日需於凌晨時段出門，經羅湖管制站返回廣州工作。她表示，雖然休息時間很短，但當想到每位隊友都是下班後趕到球場訓練，便有推動力使她堅持下去。回想到上屆2018年亞運的遺憾，驅使她很希望能與一起走過這段日子的隊友一起努力。她表示，當時在選拔前，這種不停游走兩地的日子確實會使她對自己產生懷疑，但當回看當初的目標及教練和球隊的支持，當下她不想留下遺憾。她認為，如果最終沒有被選入亞運代表隊，亦起碼曾努力爭取過。再者，疫情期間，在球場關閉和社交距離限制下，大家都嘗試在家附近的草地自己練習。她笑道，捱過疫情，沒理由捱不過「較長的車程」吧。

她表示，在部門及上司的支持和體諒下，使她可平衡工作與港隊的練習時間。運動員為自己設定目標，可以是長期的職業目標，或者是每天的工作或任務。當自己迷惘時認清自己的前路，不易輕言放棄，亦要相信自己做得到。這亦是曲棍球所教導她的態度，讓她能認真堅持面對自己的工作。

她被問到這次亞運的最大感受時表示，與上屆在雅加達亞運比較，她在進場時已感受到內地同胞的熱烈歡呼聲及支持，令他們的感受就如在自已主場比賽。而且曲棍球比較「冷門」，她沒想到有很多內地同胞是想支持港隊而特意買票入場，感覺非常深刻。

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