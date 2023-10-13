宣萱保持樂觀迎接每個階段　古天樂將鑽飾轉贈母親：父母是最偉大

▲ （左起）張蔓莎、譚旻萱、古天樂、宣萱、陳毅燊。

熒幕最佳拍檔古天樂與宣萱在今日（10月13日）齊現身觀塘的商場為珠寶品牌活動任星級嘉賓，另外品牌亦邀請到年輕偶像包括陳毅燊（ANSONBEAN）、譚旻萱（Mandy）及張蔓莎（Sabrina）齊出席。

積極提攜後輩

古天樂被問到對演藝界發展的看法，表示：「在最大家眼中，我是一個喜歡演戲的演員，但我不會滿足於此，更不想停下腳步，反而很希望自己能全心投入演藝這個行業。我對於電影製作的各個方面包括劇本創作及監製等，都漸漸地培養了濃厚的興趣，也是對電影創作的深入探索。」

被問到如何像發掘及打磨瑰寶般提攜後輩，Louis表示：「我們當然希望每位新晉演員能演好每一部作品，得到大眾的喜愛，但其實新人就像未經打磨的天然鑽石，需要我們細心觀察他們的特點，再經過精心的打磨和切割，才能成就一顆璀璨奪目、展現出自己專屬美態的鑽石。」

活動中，珠寶品牌特意為他送上鑽飾，而出名孝順的古天樂則表示會將禮物轉送給母親，說：「父母是我心目中最偉大的人，每一位父母都像鑽石工匠一樣，耗費無比的心機及時間，細心的雕琢打磨，成就大家的閃亮人生，所以希望將鑽石首飾送給我最美麗的母親，感謝她多年來的付出。」

呈現自己真實一面

至於多年來都一直享受和熱愛演藝工作，並且每一角色都演繹得淋漓盡致的宣萱表示：「其實一直以來都沒有特別想太多，每一個角色在開拍前都會細心了解其背景及故事，希望能夠最原原本本最自然地將角色詮釋，每一個角色，都有屬於他自己的光芒」

談到如何獲得觀眾眼緣，她表示：「其實一直都堅持著將自己最自然、真實的一面展示出來。沒有人一出道就能完美符合觀眾們的標準，但不要因為一些得失而失落，時常保持樂觀的心態迎接每個階段。」

她續指：「為自己定下目標，每天給自己一點的支持，要相信自己經得起時間的試煉，就好像天然鑽石一樣，需經過專業工匠的仔細鑑定，並進行打磨才能夠呈現出天然美鑽的璀璨光芒，於任何角度都能充分展示最光芒的一面。」

而宣萱一向以知性打扮示人，今日穿戴鑽飾更顯得份外高貴大方，被問到日常打扮心得，Jessica稱：「個人一向比較偏向簡潔俐落的珠寶款式，除容易配搭外，更能突顯到天然美鑽首飾的閃爍，作為藝人也是一樣，應作不同嘗試找到自己的獨特一面展現自己專屬的內在美，就像品牌的堅持一樣，以專屬的完美切割散發出無與倫比的耀眼光芒。」

最新影片推介：