【新動能】紡織及製衣界研討會商轉型 創科署長盼以科技振興工業
政治 22:42 2023/10/13
紡織及製衣業今日舉辦研討會，主題是「數智化轉型 激發新動能」，創新科技署署長李國彬表示，特區政府希望繼續與行業緊密合作，以創新製造容量，以科技振興工業。
研討由香港紡織業聯會主辦；香港生產力促進局、中國服裝科創研究院、香港紡織商會合辦，超過90名持份者及產學研機構代表出席。
生產力促進局主席、立法會紡織及製衣界議員陳祖恒表示，生產力局是大灣區實現新質生產力及推進新型工業化的核心推動者，透過創新、高端化、智能化、綠色化及未來技能五大要素，及善用政府資助，全方位支援紡織及製衣業界升級轉型。
香港紡織業聯會會長陳亨利希望政府可率領「官產學研」等機構，與研究院探討合作空間，支援在海外、內地設廠的港資廠房數碼化、智能化，促進傳統產業結合創科，共同為香港經濟發展注入新動能。
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責任編輯：趙居逸