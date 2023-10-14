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【勞工權益】「步兵」、車手乏僱傭條例保障　顏汶羽促立法予法定身份

政治 00:01 2023/10/14

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顏汶羽促政府填補漏洞，讓自由工作者有僱員之外的法定身份，享部分基本權利，長遠可設發牌制度。。(區綽彥攝)

外賣平台「步兵」和車手等自由工作者（Freelancer）欠缺僱傭條例保障，民建聯立法會議員顏汶羽昨日促政府填補漏洞，讓自由工作者有僱員之外的法定身份，享部分基本權利，長遠可設發牌制度。

顏汶羽委託立法會研究報告指，香港目前至少有11.4萬人透過5大數碼平台接單，成為俗稱「步兵」和車手，佔本港整體就業人口約3%。由於平台大多視其為自僱人士，因此不會向他們提供僱員專享的法定福利，如最低工資、工傷補償，以及僱傭條例下的福利。顏汶羽昨日指，自由工作者和「斜槓族」，包括外賣平台車手在內，均乏僱傭條例保障，不得不處理。政府不應讓勞動市場有缺失，促規管填補漏洞。

顏汶羽建議政府先統計本港有多少自由工作者。(區綽彥攝)

顏汶羽建議政府先統計本港有多少自由工作者；另定一套制度和立法，參考新加坡，讓自由工作者有一個僱員之外的法定身份；有身份後可容許買保險、供強積金、享工傷保障；長遠則可考慮發牌。

他解釋，所謂發牌是進行簡單登記，強調自由工作者和僱員的權益有差別，享有部分基本權利保障，如工傷和保險 。

立法會研究報告指，新加坡為保障平台工作者，而賦予平台工作者，有别於僱員的獨立法律地位，諮詢委員會認為平台工作者並非僱員，因此不合獲得有薪年假、有薪病假、休息日及超時工作薪酬等全部權益的資格。取而代之設立新的 「平台工作者」就業身分。新加坡平台公司需為員工提供一些基本福利，例如退休金、工傷賠償、醫療保險和集體談判權。

政府2023年1月承諾成立專責小組研究海外做法，目標是在現屆政府任期2027年中屆滿前，完成相關政策檢討。

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記者：區綽彥

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