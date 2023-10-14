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【流感季節】許樹昌稱感染流感或較新冠辛苦　籲市民高峰前盡快接種疫苗

社會 11:15 2023/10/14

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中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

踏入夏季流感季節，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早於電台節目表示，感染流感比例較新冠病毒高，惟逾半流感重症患者無接種疫苗。他又稱，新冠病情漸溫和，市民感染流感或更辛苦，並指流感一般在1至3月出現高峰，建議市民盡快接種疫苗。他另預料，新冠病毒會在11月出現高峰，稱在新一代疫苗供港前，仍可接種現有加強劑。

許樹昌指，上星期錄得37宗成人嚴重個案，當中21人死亡，只有15人已接種流感疫苗，不足一半人。新冠歷經3年多，他認為「大家至少曾接種疫苗或曾感染，而病情開始溫和，對絕大部分人而言，若感染流感或會更辛苦」，因此建議市民在1至3月高峰期前，盡快接種流感疫苗。

另外，許樹昌稱，由於對上一個新冠病毒高峰期為5月，而染疫或打針後4至6個月，抗體會下降，因此預料11月將會出現新一波高峰期。就政府已同意引入並開始採購新一代XBB新冠疫苗，他期望XBB疫苗能在11月底供市民接種，惟供應未必很充足；若屆時採購到的疫苗數量有限，會優先予高危組別，尤其是院舍長者接種。

不過，許樹昌強調，若新一代疫苗未能趕及於高峰期前供港，首兩代疫苗亦能有效抗疫，能減低重症及死亡風險，呼籲高危群組應先接種現有加強劑，不應等新一代疫苗，而一般已打齊三針市民，可因應個人需要，選擇是否接種加強劑。

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責任編輯：梁凱婷

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