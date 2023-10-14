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【冷鋒殺到】下周冷鋒殺到氣溫急降　中醫教禦寒保住3個部位即暖

保健美顏 11:25 2023/10/14

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下周冷鋒殺到氣溫急降，中醫教禦寒保住3個部位即暖。

正值入秋時節，天文台預測，下周後期將會一道冷鋒抵達華南，該區氣溫下降，下周六（21日）氣溫可急降至最低只有21度。

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天文台稱，現時影響廣東沿岸的東北季候風，會在今日緩和，該區天色普遍晴朗。而一股達強風程度的東北季候風，會在下周初至中期影響華南沿岸，該區風勢頗大。同時，一道廣闊低壓槽為南海中至北部帶來不穩定天氣，與其相關的雲雨帶會覆蓋廣東沿岸。

三大保暖部分

本港註冊中醫師徐澤昌曾接受TOPick訪問時指出，想保暖不一定要全身包得密一密，只要保護身體3大部位，避免與寒風接觸，需要時在衣服貼上保暖貼，便能保持身體核心及內臟的溫度。

一：後頸

頸後有兩個重要穴位分別是「風池穴」和「風府穴」，徐醫師如後頸被寒風吹到便容易會頭痛感冒，因此可準備定一條頸巾。

「風池穴」及「風府穴」位置，按壓有助袪風散寒，在感冒初起時，可起緩解作用。

二：肚子

要保護脾胃即要保暖肚子，因為肚子是內臟、脾胃所在位置:

很多時晚間踢被會露出腹部，匣便容易着涼或肚瀉。所以腰部位置需包妥，不可讓寒風滲入。

三：腳底

徐醫師指足底是穴位及反射區集中的位置，如直接踏在地上會吸收寒冷的地氣而傷害身體:

即使在家，亦一定要穿着拖鞋、毛毛鞋、厚襪等保住腳底溫暖。

早餐可吃暖身粥

他推薦早上用薑片、紅棗及堅果來煮一碗暖身粥:

脾胃弱的人早上特別沒有胃口，而這種粥暖脾胃又易消化，而且堅果亦有補腎暖身的功效。

但如有虛熱、實熱及感冒情況便不宜食用。而且這款粥不需長期食用，當體質易有變化，服用數天手腳覺得暖和，或氣溫回升後便要停止。

*每人體質不同，以上資訊僅供參考，有任何疑問請諮詢註冊中醫師。

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責任編輯：羅嘉欣

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