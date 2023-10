【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】

在《ViuTV 2024》節目發布會上,ERROR四子梁業(肥仔)、何啟華(Dee)、郭嘉駿(193)和吳保錡(保錡)在台上唱新歌《枱底隧道》外,並介他們往台灣拍團綜《究竟讀緊乜》,他們往台灣不同大學校園讀一些字都看得懂、卻不知道讀甚麼的冷門科系。

之後,他們接受訪問,193用港普介紹在當地拍攝時學了甚麼科目:「賓依(殯儀) ,洗人硬摩(死人按摩)。」雖然普通話講而193更︰「係台灣人進步咗好多,聽得明港普。」阿Dee和應︰「佢哋靠估都估中,犀利。」

▲ ERROR唱新歌《枱底隧道》。(陳慧安 攝)

另外,因為他們要執拾糞便,不過肥仔透露反而是經理人鄧永鑄(阿濟)當災,因為拍攝時眾人都穿著特別衣物上場,可是阿濟只穿普通衫褲,所以臭味吸在衣物上。

此外,Dee哥有份參演《飯戲攻心2》,眾隊友不停開玩笑稱外間指他是主角,雖然Dee哥不斷澄清自己絕非主角,可是眾隊友仍稱他是片中主角,Dee哥無奈說:「係囉。你哋愈煲愈大,我落唔到台。到時網民話:『佢依家又話自己1億又話神。』」然後保錡稱:「不如叫一兆啦,支持一兆爺。」

為取簽證苦練英文

至於,保錡下月到紐約與跑步教練齊參加當地馬拉松,並稱要講英文沒有問題:「I ‘m come from English School,Band one.」而Dee哥爆保錡為取美國簽證很努力練英文。

保錡即說︰「Yes, 因為Visa個英文人會同你傾偈,一定要學定英文 。( 肥仔︰「唔係喎,你可以選擇有翻譯在旁。」) 佢會寸你,唔識英文點解要過嚟,我前面有啲人唔識英文,畀番passport佢,就知佢申請唔到。」

提醒要買藍剔

然後,保錡即場演繹當時在領事館與職員對話的情況:「職員︰『You are very famous?』我︰『 I don’t know .』跟住佢search咗我IG,職員︰『Oh yeah!You are very famous. What are you doing in Hong Kong?』我︰「I am singer, Take movie…』職員︰『Oh, Let me see .Oh ,you are singer .』。」

眾隊友及在場記者都被保錡引到大笑,他更說︰「學好英文,同埋IG要畀150蚊買藍剔,你買咗Blue剔,人哋公認咗你唔係呃人,就more famous.」

記者:游艾維

