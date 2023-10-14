【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】

在《ViuTV 2024》節目發布會上，ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）在台上唱新歌《枱底隧道》外，並介他們往台灣拍團綜《究竟讀緊乜》，他們往台灣不同大學校園讀一些字都看得懂、卻不知道讀甚麼的冷門科系。

之後，他們接受訪問，193用港普介紹在當地拍攝時學了甚麼科目：「賓依（殯儀） ，洗人硬摩（死人按摩）。」雖然普通話講而193更︰「係台灣人進步咗好多，聽得明港普。」阿Dee和應︰「佢哋靠估都估中，犀利。」

▲ ERROR唱新歌《枱底隧道》。（陳慧安 攝）

另外，因為他們要執拾糞便，不過肥仔透露反而是經理人鄧永鑄（阿濟）當災，因為拍攝時眾人都穿著特別衣物上場，可是阿濟只穿普通衫褲，所以臭味吸在衣物上。

此外，Dee哥有份參演《飯戲攻心2》，眾隊友不停開玩笑稱外間指他是主角，雖然Dee哥不斷澄清自己絕非主角，可是眾隊友仍稱他是片中主角，Dee哥無奈說：「係囉。你哋愈煲愈大，我落唔到台。到時網民話：『佢依家又話自己1億又話神。』」然後保錡稱：「不如叫一兆啦，支持一兆爺。」

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為取簽證苦練英文

至於，保錡下月到紐約與跑步教練齊參加當地馬拉松，並稱要講英文沒有問題：「I ‘m come from English School,Band one.」而Dee哥爆保錡為取美國簽證很努力練英文。

保錡即說︰「Yes, 因為Visa個英文人會同你傾偈，一定要學定英文 。( 肥仔︰「唔係喎，你可以選擇有翻譯在旁。」) 佢會寸你，唔識英文點解要過嚟，我前面有啲人唔識英文，畀番passport佢，就知佢申請唔到。」

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提醒要買藍剔

然後，保錡即場演繹當時在領事館與職員對話的情況：「職員︰『You are very famous？』我︰『 I don’t know .』跟住佢search咗我IG，職員︰『Oh yeah！You are very famous. What are you doing in Hong Kong？』我︰「I am singer, Take movie…』職員︰『Oh, Let me see .Oh ,you are singer .』。」

眾隊友及在場記者都被保錡引到大笑，他更說︰「學好英文，同埋IG要畀150蚊買藍剔，你買咗Blue剔，人哋公認咗你唔係呃人，就more famous.」

記者：游艾維

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