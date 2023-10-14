【網絡熱話】港媽搭的士稱付$500司機指僅收到$100 報警查車cam結局係咁

的士糾紛屢見不鮮，一名港媽近日在網上分享，稱搭的士稱付$500車資，但的士司機稱僅收到$100，她隨後報警查車cam，最後結局係咁。

該名港媽近日在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發帖，稱本10日下午3時許，因趕時間接小朋友放學故搭的士。當落車時見到車資是56元，因沒有足夠「散紙」，她從銀包拿出1張500元紙鈔，她強調，拿錢出來時有再三確認是500元才付款，司機接過後數錢找續。

樓主稱，等收錢時順便望向外面，看下小朋友是否已放學，然後司機找給她44元，她以為對方先遞上零錢，坐了數秒繼續等候對方支付剩下400元，豈料司機叫她落車。

樓主即稱剛才付的是500元，但司機大聲稱，該名港媽僅付100元，雙方引起爭執，該名港媽最後報警求助。

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警員接報後到場，發現的士「車cam」 沒有拍攝到車內情況，各自詢問雙方案發經過。樓主又見司機展示銀包裏的錢給警員看，最後警員僅向該名港媽提供報案編號了事。

樓主在帖文中詢問，「係唔係下次搭的士，見到部的士冇cam，都可以大大聲咁話，我已經畀咗車錢？然後阿sir就畀個報案編號司機就okay？」。

帖文曝光後引起網民熱議，大批網民稱，樓主付錢時，應說這張是五百元；有網民稱自己都遇過類似情況，對樓主情況表示同情。

責任編輯：王明芳