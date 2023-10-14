【水務署】下月18及19日牛潭尾濾水廠設開放日　市民可藉導賞團參觀設施

▲ 水務署將於11月18日（周六）及19日（周日）舉辦牛潭尾濾水廠開放日。（水務署圖片）

水務署將於11月18日（周六）及19日（周日）舉辦牛潭尾濾水廠開放日，巿民預先登記後，可免費入場參加每節約1小時的導賞團參觀濾水廠設施，了解食水處理過程及有關科學知識。現場亦設有專題展覽，介紹水務署工作及近年發展項目，講解如何提供高效及可靠的供水服務。

開放日於上述兩日的上午10時至下午5時期間舉行，基於安全理由，年滿8歲或以上小童方可參加導賞團；而12歲以下小童須有成人陪同方可進入濾水廠。參加市民須在10月13日至10月26日下午6時期間，在登記系統預先預約參與活動時段，如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。每人最多可索取4張入場券，費用全免；成功獲取入場券人士會於11月4日或之前經電郵收到電子入場券。

另外，濾水廠內不設泊車位置（團體參觀除外），參觀人士不得自行駕車進入。不過大會設有免費穿梭巴士服務，參觀人士可憑入場券於當日上午9時45分至下午4時，在錦上路站公共運輸交匯處 （港鐵錦上路站C出口外）上車，乘搭免費穿梭巴士往返牛潭尾濾水廠。

署方亦歡迎團體預約參加活動，有興趣團體可於11月3日或之前以電郵方式遞交報名表格；惟須自行安排交通。

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責任編輯：梁凱婷