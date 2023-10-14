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【蝨患困擾】蝨患危機蔓延英國　倫敦地鐵巴士現害蟲爬乘客褲管引恐慌

保健美顏 12:57 2023/10/14

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蝨患危機蔓延英國，倫敦地鐵巴士現害蟲，爬乘客褲管引恐慌。

法國巴黎近期爆發「床蝨危機」，日前疑似蔓延至英國，地鐵、巴士等公共地方發現有疑似床蝨的小蟲出現，短片及照片都在網上瘋傳，引起市民恐慌。

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據《每日郵報》報道，近日在TikTok上瘋傳一段影片，至今約有超190萬瀏覽量，有乘客在倫敦地鐵維多利亞線坐在車廂上的座位時，發現有疑似床蝨的小蟲爬上自己的褲管。

另一名乘客發布一段來自北線的短片，稱在地鐵座椅上發現有疑似床蝨蟲卵的東西，並表示拒絕坐下。還有乘客貼出在北部曼徹斯特巴士上，亦發現有床蝨的照片。

多部影片與照片引起英國社會的恐慌，有英國民眾擔心法國床蝨可能已經藉橫跨英吉利海峽的「歐洲之星」列車，或是從飛機旅客的行李或隨身衣物抵達倫敦，恐維多利亞時代的蝨禍會捲土重來 。

歐洲之星公司指出，每天有16趟從巴黎開往倫敦的列車，目前正在檢查所有列車，一旦出現床蝨的跡象，將會對其列車進行消毒。

倫敦市長薩迪克汗則表示，倫敦交通局擁有最好的制度，每晚都會對地鐵車輛進行清潔和消毒，市政府也正與巴黎方面溝通，請教防治床蝨的經驗。

基於多種原因，我們認為床蝨問題不會在倫敦出現。

根據害蟲防治公司能多潔 (Rentokil) 9月的數據，從2022年到2023年，英國的床蝨數量增加了 65%，部分原因是越來越多的人從拍賣網站eBay和Facebook等網上平台購買二手家具。

同時害蟲防治公司亦向傳媒表示，影片中拍得的蟲子體型不夠扁，似乎不是床蝨。

它看起來確實有點像，但影像不夠清晰，不能判斷這就是床蝨。

正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，有以下幾種辦法：

  • 吸塵器處理
  • 蒸氣噴射
  • 清洗紡織品
  • 熱力處理
  • 化學防治
  • 環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯：羅嘉欣

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