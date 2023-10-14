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【觀音誕】大埔慈山寺下月4及5日辦開放日暨捐血日　設法會、抄經等活動

社會 12:48 2023/10/14

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大埔慈山寺將於11月4及5日，一連兩日舉辦「觀音誕開放日暨捐血日」。（慈山寺圖片）

為慶祝觀音誕，大埔慈山寺將於11月4及5日，一連兩日舉辦「觀音誕開放日暨捐血日」，將設有法會、抄經及祈願等活動；有興趣參加的巿民可預先進行網上登記，屆時到場出席。大會亦呼籲大衆參與寺內捐血活動，救助他人。

本年開放日以「觀音悲願、饒益有情」為題，將啟建1日3場的「觀音吉祥法會」，邀請參加者一同誦經，亦將設有供水、抄經、祈願、轉經輪、對不起信箱及講座等活動。有興趣參加巿民可預先進行網上登記，而首日活動將於11月3日下午5時截止登記，額滿即止；11月5日的入場名額則已滿。

大會提醒，登記一經確認，申請人將於1小時內收到確認電郵，內容包括登記編號、開放日日期、登記時段及人數，無法再作更改。而登記人及同行人士須按登記日期及登記時段一同進寺，並向工作人員出示確認電郵或登記編號。

另外，開放日不設泊車安排，不過大會當日設有免費接駁巴士往返太和與慈山寺，市民可在太和邨新和樓旁邊的加油站對面位置候車。

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責任編輯：梁凱婷

 

 

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