【兒童健康】染流感新冠入院急升有人嚴重肺炎腦炎休克 專家：急性壞死性腦炎可終生損神經功能

本港正值入秋，正在蘊釀爆發新一輪流感及新冠疫情。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華昨（13日）稱，最近數周持續有兒童入院，個案多是感染流感，部份人情況嚴重，包括肺炎、血壓低，急性休克都有，甚至腦部感染，要送入加護病房觀察。

近月流感入院率趨升，據衞生防護中心數據，入院率處於中強度水平。關日華指，多數兒童重症個案本身身體健康，並非長期病患，相信因為疫情數年來，小孩沒接觸過流感和其他呼吸道病毒，口罩令解除後更易感染，且更易出現併發症。

另外他又指，長者也出現更多嚴重個案，呼籲市民接種季節性流感疫苗，指流感疫苗需2星期才產生抗體，及早接種可盡早得到保護。

至於新冠病毒趨勢方面，關日華指病房近日多了新冠感染小孩入院，有腦炎等重症，呼籲市民不用等待新一代新冠疫苗，高危群組可接種現有新冠疫苗加強劑；而新冠和流感兩款疫苗可同時接種，不會有嚴重反應。

香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會等10個兒科學會曾聯合聲明指，冬季為流行性感冒季節，預計流感的肆虐將會對沒有免疫力的人群造成重大範圍的嚴重感染，強調高危群組如孕婦、嬰幼童、高齡或患有長期病患人士，若同時感染流感和新冠病毒，更加容易引致重症、急性併發性和死亡。

聲明解釋，急性壞死性腦炎為一種嚴重的神經系統疾病，由病毒入侵中樞神經系統並引發隨後的炎症反應所引致。它的病徵包括全身抽筋，患者意識和神智迅間轉差，快速地導致昏迷和死亡。即使患者僥幸地康復，但隨後可有廣泛的多器官損害和終生神經功能缺損，需要長時間醫治和復康治療。

他們強調，預防感染新冠病毒後如「嘶哮症」和「急性壞死性腦炎」等上呼吸道和神經中樞系統的急性併發症，「兒童多系統發炎綜合症」和「長新冠」等中、長期後遺症最有效的方法是盡快讓小孩打齊疫苗。

責任編輯：王明芳