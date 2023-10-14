【STEM教育】澳門首辦校際人工智能EDGE級方程式比賽　設仿東望洋賽道10月迎戰香港學校代表隊

▲ 澳門首辦校際人工智能EDGE級方程式比賽，設仿東望洋賽道10月迎戰香港學校代表隊。

適逢今年是澳門格蘭披治大賽車70周年，STEM PLUS首度將校際EDGE級方程式賽車比賽擴展至澳門，並於本月28日在美獅美高梅内澳門首個建築及結構範疇的健力士世界紀錄™️榮譽的視博廣場天幕下舉行總決賽。

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東望洋賽道是澳門格蘭披治大賽車的賽車跑道，沿途多彎，有上坡下坡路，需要絕佳技術才能完成賽事，今次總決賽將會搭建全新仿東望洋賽道，增加比賽難道。參賽的16隊澳門和香港隊伍，以瑞士賽制(又稱積分循環制)進行，經過五輪賽事，首八的隊伍將會進入最終淘汰賽，留到最後的隊伍成為冠軍。

澳門校際人工智能EDGE級方程式預賽於9月23日順利進行，濠江中學贏得比賽冠軍，培正中學及教業中學的車隊分別獲得亞軍及季軍。賽事由澳門科技大學、香港智慧城市聯盟及STEM PLUS聯合主辦，美高梅擔任科研項目合作單位。

今次比賽獲澳門的中學支持，積極參與賽事，籌組10隊精英隊伍參加首屆澳門Edge級方程式賽車校際賽，而六隊較早前在香港區賽事勝出的香港校隊亦會前赴濠江參賽，共16組比賽隊伍於10月28日出戰美獅美高梅視博廣場舉行的澳門區總決賽，爭取冠軍。

人工智能是未來發展大方向，學生從幼學習越能掌握相關技術。澳門科技大學創新工程學院助理院長李曉東表示，科技是第一生產力，是國際政策大方向，今次將人工智能技術推廣至中學生能激發學生熱情及發掘潛力，學生透過是次比賽接觸到最新科技，為未來發展打下基礎，培養澳門未來人才。

作爲科研項目合作單位，有見人工智能及科研日漸普及，美高梅希望籍是次賽事令澳門年青一代對人工智能有更深認識，從小提高學習興趣。為支持推動本澳科技創新及科研活動發展，美高梅贊助澳門中學生參與人工智能培訓及提供比賽場地，希望學生們能於視博廣場特設賽道上盡情享受比賽，互相交流。

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在預賽獲冠軍的濠江中學「濠江豆腐店」車隊成員招同學，分享參加賽事最大得著是增加了對科技認知，人工智能比賽涉及無人駕駛與python编程。

亞軍培正中學何同學表示一開學已經開始備賽，香港導師「過大海」指導學生技術。他表示開始成績未如理想，團隊沒有放棄，不停嘗試之下，最終獲得較好成績。培正中學梁同學原本以為人工智能和中學生關係不大，參加比賽後才知道原來人工智能和生活息息相關。

比賽選手需運用不同技術和人工智能知識，包括自動駕駛等，主辦方STEM PLUS表示，澳門學界沒有類似這樣操作的人工智能賽車比賽。

STEM PLUS總經理胡顥議表示，人工智能已進入每個人生活，而人工智能EDGE方程式比賽涉及技術複雜，將大學學科簡化成中學程度，希望每位學生盡早接觸人工智能。他指澳門學生對比賽感到新奇，相當投入比賽及訓練過程，很高興比賽能夠激發學生好奇心及熱情。

主辦方表示今次是澳門校隊是首次參加校際人工智能EDGE級方程式比賽，但成績給大會驚喜，按同一賽道的最快圈速時間，澳門隊最也隊僅需27秒完成，較香港快2秒。10月28日澳門區總決賽引進全新「模擬東望洋跑道」，比賽難度大增，各參賽隊伍認真備戰。

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責任編輯：王明芳