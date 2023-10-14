【遲來的加冕】車婉婉主持《中年好聲音》人氣再升　事隔9年推出個人新歌

▲ 車婉婉任《星光背後》嘉賓接受梁泰（左）。

雷霆881商業一台節目《星光背後》內，主持人梁泰來在今日（10月14日）邀車婉婉任嘉賓。



車婉婉在1992年取得第11屆新秀歌唱大賽冠軍入行，惟在音樂路屢遇挫折，事隔9年再推出個人新歌《遲來的加冕》，並接受雷霆881商業一台《星光背後》主持人梁泰來專訪。

今年是車婉婉踏入樂壇的30周年，近年再憑主持兩輯《中年好聲音》人氣再升。節目中，她剖白多年來當主持及演員比起唱歌更順利的看法外，更披露由圈中花名「神婆」，突然成為基督徒兼得到幸福婚姻的轉捩點。

【遲來的加冕】車婉婉相隔9年再出新歌 展現《中年好聲音》精神

▲ 《中年好聲音2》

簽華星遇正「大地震」



當年，婉婉贏得新秀冠軍簽約華星後，翌年8月便推出首張個人專輯《始終想你》，有指這張專輯銷量欠佳，婉婉說：「我唔記得賣幾多，都廢事記。」

問及當年處女作連一個新人獎也欠奉的失敗原因，她自嘲：「我唸我嗰陣個形象真係好嚇人！其實那張專輯，音樂班底很好。」

回憶當年簽華星適逢「公司大地震」，婉婉指出能與許志安、鄭秀文、李玟等合唱《愛情傻戀La La La》，已留下了不少美好回憶：「頭一年未出碟，去澳門唱幾首人哋的歌就有錢搵，感覺好易賺，又唔覺自己『生不逢時』；而《愛情傻戀La La La》這首歌帶我們8個人去了美加各地演出，建立不少友誼，我不知幾開心！」

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由歌手轉當演員

婉婉與華星的3年合約只出過一張碟，之後轉投多間唱片公司也遇過不少挫折，但她98年首次接拍電影，就憑陳嘉上的《野獸刑警》獲提名金像獎最佳女配角，其後轉投電視圈，又憑《皆大歡喜》萬貴妃成功入屋。

對於演戲特別順利，婉婉卻笑說：「感覺是好搞笑，我完全唔知自己識做戲，《野獸刑警》那年，我以為入圍新演員，怎會是最佳女配角？能夠同舒淇一齊入圍，我覺得已經贏了！」

至於歌手出身的她，會否遺撼自己未辦過一次公開售票的個人演唱會，婉婉說：「有些事係你就係你，無得恨！我夠想在紅館開幾場演唱會啦，夾硬開但無人來買飛睇又點呢？」

▲ 《皆大歡喜》

被相士批孤獨終老



曾經被認定是圈中出名迷信的「神婆」，2013年成為人妻的車婉婉不諱言從前星座、塔羅、求神問卜等什麼都信，被問及約2012年突成為基督徒與曾經被相士批死「這一世孤獨終老」有關，她說轉捩點是戒煙：「之前Sammi（鄭秀文）、孫耀威等都有跟我傳教，話我會是很好的基督徒，我也不太理會。」

她續指：「Turning point是一次我打Golf休息抽煙時，突然望向天話：『好！你要我信你，你幫我戒煙啦！』之後，我突然發現我包煙不見了，怎找也找不到！其後有一天我極頭痛，感到有聲音跟我說不再吸煙就不會痛，於是我便的起心肝戒煙，想不到就在那星期就認識了老公，故直至今天我一口煙也沒抽過！」

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因信仰改變生活態度

提及陪伴母親車婉芬經歷官司及面對母親07年肝病離世，到2017年成為人妻後以42歲「高齡」產子，車婉婉指信仰令她得到平安的生活態度：「媽咪生病時，我做很多事祈福，但她最後還是離開了，就令我反思做各種事都沒用，上天盤數係計唔到，如果計到，個個都變晒神仙啦！」

然後她指：「以前我成日問點解，因為我好想要個答案，為何那個人對我咁衰狠飛我？為何那個人同我同期出道成績比我好？如果答案是一個信念，就會信未來有希望，那際遇怎來，都變得沒所謂！人生有浪就變得正常，要選擇態度怎處理。」

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