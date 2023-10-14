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【羅密歐與祝英台】陳豪陳茵媺夫妻檔齊受特訓　女神游嘉欣改形象騷武打身手

娛樂 16:36 2023/10/14

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TVB新劇《羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》）接棒《你好，我的大夫》在後日（10月16日）起播出，當中主要演員包括陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子冲、鄺潔楹及徐榮等。

由陳豪（阿Mo）及陳茵媺（Aimee）夫妻檔領銜主演的《羅祝》，主打兩條感覺及發展截然不同的愛情線，分別是愛得兜轉的祝英台（陳茵媺飾）與梁山伯（陳豪飾），以及一見鍾情的羅密歐（周嘉洛飾）及茱麗葉（游嘉欣飾）。

為令為愛情不顧一切的羅茱更鮮明，周嘉洛這次不再搞笑、轉玩文藝浪漫tone莎士比亞上身大拋愛情金句；向來以清純見稱的游游，則轉玩任性不羈路線搏盡無悔，而羅茱一見鍾情的面具舞會，更是劇中不能錯過的浪漫場景之一。

【羅密歐與祝英台】超強綠葉爆Seed演出　鄭子誠「完美奸人」歸位：我都嫌自己奸得過份

周嘉洛在《羅密歐與祝英台》不時拋出愛情金句。

游游受訓後功力倍增

另外，劇中連串動作及花式槍戰場面亦是重要賣點之一，除雙陳夫妻檔打到飛起，首嘗打女滋味的游嘉欣（游游）亦是身手不凡，劇中愛槍如命的她除了百發百中，拳腳功夫亦相當了得。

為令一眾演員打得逼真又有型，劇組早於開劇前3個月已為眾演員提供密集式動作特訓，包括開槍、轉槍、滾地及拳腳訓練等，無綫娛樂新聞台更直擊了阿Mo、Aimee、游游及楊證樺的特訓情況，Aimee與阿Mo的情侶拉筋更是相當吸睛。

陳豪夫妻齊拉筋做熱身。

4位演員無論反應、靈敏度及柔軟度均相當高， Aimee的逆齡馬尾Look及游游的柔軟身手更甚有驚喜，對此游游笑言：「好彩我本身有玩開boxing，同有拉開筋。」

事前專誠上武術堂作準備的的游游，又笑指受訓後能力值倍升：「我依家武力值最大，唔好得罪我呀！」並謂對自己十分喜歡其中一幕避子彈場口。

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陳茵媺絕不偷懶

闊別9年重返拍劇崗位的Aimee特訓期間亦狀態甚弗，其中一個跪地後緊接翻滾、再起身轉槍再開槍的動作做得流暢有型；Aimee坦言為打得更清脆俐落，十分重視事前特訓，包括熱身的拉筋動作：「腿要拉到差不多做到一字馬咁鬆、踢腿先可以踢得好高，咁樣出嚟先真係似識打。」

為將每個動作均練至「滾瓜爛熟」，Aimee雙手、雙腳及膊頭曾分別撞瘀及受傷。

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陳豪自封「冇打演員」

至於之前拍《殺手》時累積不少打戲經驗的陳豪，受訓期間表現自如，尤其轉槍部分更是有型有款。

自封「冇打演員」的陳豪直指打戲最緊要做足準備：「其實大家都唔知到時邊個要揸槍、邊個要雙槍架，所以都係練定基本嘢先，希望到時減少到拍攝時間。」相當敬業。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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