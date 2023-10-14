陳豪與子女齊做連動　暖男爸爸阿Mo：盡量抽空一家人跑步

▲ （左起）黃庭鋒、羅映潮、姚敬琛、陳豪、馬曉晴、孔德賢。

「UC建華企業慈善跑」在今日（10月14日）於香港科學園舉行，陳豪（阿Mo）、黃庭鋒、孔德賢聯同3位明星運動員包括「滑冰女神」馬曉晴（Maisy）、香港長跑運動員兼香港馬拉松組冠軍羅映潮（Virginia）和「港隊飛人」姚敬琛（Kingsum）到場為參加者打氣，場面熱鬧。



陳豪分享參加慈善跑的經驗和準備心得稱，剛於數月前首次與囝囝Nathan和囡囡Camilla一同完成親子跑步比賽。

他表示將延續是次體驗：「我一向自己健身居多，但親子跑步比賽令我明白到這是個極佳的家庭活動，不但能互相打氣，促進感情，更可一同鍛鍊強健體魄，一舉多得！自此我便盡量抽空一家人在家附近跑步！」

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分享做運動心得

曾當體育老師的黃庭鋒和曾在明星運動會一口氣奪得8面獎牌的「運動王」孔德賢齊表示熱愛運動，無論工作多忙亦會預留時間運動，減壓之餘同時鍛鍊身體，身心同樣得益。

至於Maisy表示抱有突破自己的心態而非戰勝他人，令她能夠集中精神赴賽，而Virginia認為要學懂享受過程，特別是長跑，要懂得開放擁抱每一刻每一步才可堅持完成賽事。

Kingsum認同心靈上的準備極為重要，但同時不要輕視體力上的鍛鍊，一定要預足時間讓身體慢慢適應、慢慢加強，同時做足熱身，確保以最佳的狀態迎戰。