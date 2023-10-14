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【減肥大作戰】夫婦因女兒1句話　健身半年大肚腩變六舊腹肌

保健美顏 17:08 2023/10/14

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夫婦因女兒1句話，健身半年大肚腩變六舊腹肌，實現穿衣自由。

減肥不論年齡，任何時間開始都從不嫌晚。南韓一對61歲、56歲的夫婦，原本身材普通，丈夫更有啤酒肚，因女兒1句話兩人開始嘗試健身，半年後操出六塊腹肌，實現穿衣自由！

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這對來自南韓的夫婦是一對平凡的老夫老妻，但近年韓國健身風氣盛行，於是女兒就問當時有著啤酒肚的爸爸：「爸媽你們要不要試試」？

夫妻兩人曾經都是運動員，爸爸是拳手、足球員，媽媽則是游泳隊的運動員。後來兩人因受傷、生育等原因脫離了運動，但因女兒這1句話，兩人決定再次成為運動伴侶。

他們在Instagram上分享一天的飲食日常。早上7點起床就進行半小時的拉伸運動，隨後吃簡單清爽的營養早餐，包括烤多士、牛奶、燕麥片、烚蛋和一些新鮮蔬果；午餐正常吃，下午進行1.5小時的全身健身運動；中間以堅果加水果乳酪、香蕉等作為零食；晚餐再以雞胸肉、雞蛋、番茄、南瓜等食物製成沙拉，清淡又飽肚。

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除此以外，夫妻一起運動的好處就是，可以互相配合時間。夫妻倆一周健身5至6次，一次1.5小時，居家也會做瑜珈等簡單的拉伸，或做深蹲，一次15下，總共練4次。兩人白天上班，下班就會相約一起去健身房，進行有氧、重訓、抬腿、練手臂和背部運動。

經過半年的努力，夫妻兩人都練出了六塊腹肌，而以前爸爸只敢穿大叔裝，媽媽則穿著寬鬆，現在都會嘗試年輕人衣服，還會選顯身材的穿，女兒更說爸媽練出好身材後，穿衣品味都變潮了。

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責任編輯：羅嘉欣

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