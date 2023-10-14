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劉俊謙顏卓靈參與「香港藝術節」演出　演繹俄國大文豪杜斯妥也夫斯基經典《罪與罰》

娛樂 16:12 2023/10/14

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（左起）陳湛文、顏卓靈、劉俊謙。

剛完成新劇宣傳的劉俊謙日前飛回香港聯同顏卓靈、袁富華、陳湛文、區嘉雯 一衆好戲之人一同參與第52屆香港藝術節節目記者招待會。

聯同眾多本地實力演員參演由英國名導菲利普．布林及其創作團隊，攜手煉製這部國際級舞台鉅獻，演繹一場終極的自我審判與救贖。

阿謙日前從台灣完成拍攝和宣傳工作後，匆匆返港出席是次舞台劇記者招待會。

他表示：「都有好幾年冇參與舞台劇演出了，疫情過後大家已經重拾心情，再度回到劇場，今次演出我都好希望會多啲人買飛睇啦，劇本原著係俄國大文豪杜斯妥也夫斯基嘅作品，佢嘅作品裏面探討好多關於道德價值嘅嘢啦，存在同人生意義啦，呢啲嘢我覺得係好接近現今世代大家會思考的一些問題！」

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第52屆香港藝術節節目記者會。

劉俊謙既期待又緊張

問到劉俊謙如何為今次角色作作準備，他回答：「我心情期待緊張，因為未見到導演，唔知道佢會將日本版點樣去改編，並且將呢個故事發生喺香港相信會好特別，期待同導演見面。現在自己開始做吓啲資料蒐集，嚟緊嘅日子就係開始綵排，希望明年年初會帶俾大家一個好睇嘅劇目啦！」

香港舞台改編由英國屢獲殊榮著名編劇及導演菲利普．布林操刀，其2019年的日本舞台版由已故知名演員三浦春馬，及影視紅人大島優子擔綱主演，引起迴響，更經當地劇場觀眾票選，於「WOWOW劇場獎」中榮獲最佳舞台劇獎及最佳表演者獎（三浦春馬）。

顏卓靈演妓女

2024年香港版以全新面貌登場，不僅譜上現代色彩，還邀得電影《幻愛》男主角劉俊謙、憑電影《狂舞派》獲金馬獎及金像獎最佳女主角提名的顏卓靈、憑電影《翠絲》獲金像獎最佳男配角的資深演員袁富華，夥拍人氣實力派演員陳湛文、區嘉雯，以及眾多舞台劇實力演員，星級陣容合力打造史詩鉅作。

《罪與罰》內，劉俊謙飾演殺人後備受良知責備的輟學學生，顏卓靈演繹出於污泥卻保持純真的妓女，袁富華則飾演對劉俊謙窮追猛打的檢察官，二人鬥智鬥力，互飆演技。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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