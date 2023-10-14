【家教問題】港人食飯餐桌禮儀失禮？ 網民數5大肉酸行為：不分公私筷亂夾餸

▲ 香港愛情故事劇照

食飯禮儀不可失禮，有網民近期列舉5大肉酸食飯行為，指部分港人餐桌禮儀欠家教，包括不分公私筷亂夾餸等，引起網民熱議。

影片推介：

有網民近期在連登發帖，以「香港人嘅餐桌禮儀真係好肉酸」做題目，直言令人匪夷所思，包括以下5點：

1. 用公筷夾菜，竟然用自己嘅筷子！

「啲人唔識分公筷同私筷，一邊食嘢一邊用自己嘅筷子夾菜，完全唔衛生。」

2. 食到啜啜聲

「啲人食湯或飲嘢嗰陣，啜飲聲超大聲。」

3. 食完飯即刻拎牙簽剔牙，你係咪兼任牙醫呀？

「啲人食完飯就即刻拎牙簽剔牙，仲剔得好專心，一啲都唔顧忌其他人嘅感受，真係好失禮。」

4. 嗰啲「食神」，食得啲咩都唔留俾人？

「啲人見到啲食物快食完，就搶著攞最後一啖，唔體諒其他人嘅感受，好似饑荒無得食咁。」

5. 掛住玩手機，唔理朋友嘅存在

「啲人食嘢嗰陣淨係聚精會神玩手機，完全唔理朋友嘅存在。」

帖文一出引起網民熱議，有網民稱「樓主適合自己一個食飯」、「唔鍾意咪唔好跟住你朋友食囉！」；有網民稱要看吃飯對象。

禮儀專家Jacqueline Whitmore曾教6招，免失禮人前。

1.邀請：

收到邀請後，應有禮貌地立即回覆，若太遲回覆，對方可能覺得你有另一個更吸引的選擇。若答應出席但最後沒有出席的話，對方下次再不會邀請你。

2.餐巾：

應放在大腿上，千萬別將餐巾當作紙巾抹嘴。如果需要去洗手間或打電話，把它放在座位上，用餐後，整齊地將餐巾放在碟子的左邊。

3.食量：

別吃太飽，宜點一個簡單容易處理的午餐，可以優雅地慢慢吃。排骨、龍蝦、玉米、大份的三文治及一些有色醬料食品也不是好選擇，這可能會令牙齒及嘴巴染上顏色。

4.說話：

咀嚼食物時盡量不要說話，若真的要回應，用手摀住嘴巴，或以「稍等片刻」的手勢向對方示意，等嚥下食物才說話。

5.食物擺位：

擠迫的桌上放的滿滿食物，為免吃錯別人的麵包或喝錯別人的水，記得BMW寶馬原則：B：麵包在左側；M：主菜在中間；W：水在右邊。

6.對待服務員：

你的態度可以讓他人看到很多事情，所以一定要善待侍應，當他們服務你時，應禮貌地說聲謝謝。你在餐廳如何對待每個人的行為，別人看在眼內，遠比餐桌上談的內容重要。

責任編輯：王明芳