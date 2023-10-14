【飲酒過量】男子啤酒當飲品日飲10罐　頭暈求醫揭患低血鈉險喪命

▲ 男子啤酒當飲品日飲10罐，頭暈求醫揭患低血鈉險喪命。

飲酒切勿過量，否則可能會致命。台灣一名56歲男子長期酗酒且有肝硬化病史，早前因飲酒過量，導致步態不穩，出現頭暈的症狀，前往醫院檢查發現，竟罹患「啤酒性低血鈉症」。

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綜合台媒報道，台灣56歲的王先生有長期酗酒的習慣，據家屬敘述，他在早前中秋連假期間，每天喝超過10罐啤酒，結果出現步態不穩、頭暈的症狀，遂立即帶他前往醫院就醫。

經醫生檢查發現，他已經屬於嚴重低血鈉症(116mEq/L)，而且血液滲透壓及尿液滲透壓都偏低。綜合其酗酒史及生化數據，醫生診斷為「啤酒性低血鈉症」。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫生林軒任表示，患者幾乎每天喝超過6罐以上的啤酒，且經常漏掉午餐，甚至有時醉倒連晚餐也沒吃，在中秋國慶連假期間，他更是天天「無限暢飲」。

林醫生指出，鈉離子是人體重要的電解質，對於神經和肌肉系統的運作非常重要，一旦發生過高或過低，都會產生重大影響，而低血鈉者（<125mEq/L) 往往會有頭暈、噁心嘔吐或是肌肉無力等症狀，嚴重者甚至會出現意識不清或昏迷。

他又强調，據統計，住院中有酗酒病史的患者，約有17.3%可能患有啤酒性低血鈉症，致病原因主要是長期大量攝取啤酒或其他低鈉飲料，加上啤酒中的酒精具有抗利尿效應，在初期幾天會出現大量利尿效果，導致患者尿量暴增。

林軒任醫生建議，飲酒過量不但會造成肝硬化，也會導致低血鈉症，但因為症狀多以頭暈、走路不穩表現，往往與酒醉後的行為相仿，所以常常被忽視。

若患上啤酒性低血鈉症，可以大量食用鹽水進行治療，並建議限制水分攝取以及酒類攝取量，通常一兩天內症狀就可改善。林醫生警告，酗酒者務必要節制飲酒量，並保持均衡飲食，千萬不要喝酒後幾乎不進食，同時，若有酗酒問題也應尋求專業人員來幫助戒斷，以免危及生命。

過量攝取酒精可致急性酒精中毒

醫院管理局急症科統籌委員會主席徐錫漢醫生曾指出，過量攝取酒精會抑壓大腦功能，並會出現頭痛、嘔吐、呼吸困難、失去知覺、昏迷等反應，亦可引致急性酒精中毒。

他提醒，市民要自行判斷身體可承受的酒量，如飲酒後出現面紅或感到身體發熱時，應立即停止飲酒，並用熱毛巾作熱敷。

根據世界衛生組織（WHO）資料，酒精中毒的症狀包括臉紅，言語不清，步態不穩，多動，多語，行為失態，反應遲緩，判斷力受損，麻木等。

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責任編輯：羅嘉欣