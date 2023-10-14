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【日本靚太】吳業坤老婆與愛犬行山照片受歡迎　浜口愛子：天氣好涼好舒服

娛樂 18:14 2023/10/14

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

最新有新劇《香港人在北京》推出的「坤哥」的吳業坤，在去年與日籍女友浜口愛子（Aiko Hamaguchi）結婚，而身份轉為「吳太」的浜口愛子隨坤哥來港生活，婚後二人大放幸福閃光彈，令人十分羨慕。

近日秋涼，浜口愛子在昨日於個人社交平台上載數張帶愛犬白湯行山照片，她並用中文寫道：「秋天🍂帶白湯行山。天氣好涼好舒服🐕🐾」

【香港人在北京】戴祖儀拍喊戲嗌緊張　吳業坤苦練有口音廣東話：圍讀時笑到接唔到對白

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愛子人氣直追坤哥

不少網民紛紛留言，讚白湯可愛之餘，並指浜口愛子靚女，比如：「So cute😍❤️」、「白湯笑容同媽媽－樣咁甜🥳🥳🥳🥳🥳」、「白湯好開心，笑容真係似媽咪😂」、「愛子皮膚好好👍」等，甚至有網民指：「愛子，妳嗰樣令我回想起百惠前輩（前日本女歌手山口百惠）！」

其實現年28歲的浜口愛子本身就是藝人，婚後放棄日本事業隨坤哥到港生活。雖然如此，浜口愛子在香港人氣已愈來愈高，不時有品牌活動也有邀請她出席，連坤哥也曾開玩笑稱，太太在港有不少工作，有朋友取笑太太比他紅，稱呼他「愛子老公」。

其實坤哥表示對浜口愛子獲香港朋友接受而感高興，而他也透露太太對演戲仍有興趣，而且大方指如果有日本人的角色適合她，支持太太嘗試，更講笑指希望太太在事業上可以獨當一面，那麼便可以幫補家計。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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