【杭州亞運】今辦代表團返港歡迎儀式　李家超讚港隊身體力行說好香港故事

▲ 行政長官李家超稱讚港隊「身體力行，說好香港故事」。（李家超圖片）

港隊在杭州亞運獲得的獎牌總數打破歷屆紀錄，特區政府與港協暨奧委會今午（14日）在政府總部為代表團舉行返港歡迎儀式。行政長官李家超致辭時，稱讚港隊表現精彩、不屈不撓地奮戰到最後，「身體力行，說好香港故事」；同時顯示政府投放資源大力推動體育發展「方向正確，取得成果」。

是次港隊派出歷來規模最大的代表團出戰亞運，參加共40個體育項目，在18個項目當中贏到8金、16銀、29銅共53面獎牌，在獎牌榜上排名第12；甚至獲得的獎牌總數及運動項目均為歷屆之冠。

因此，李家超稱讚港隊以專業的體育精神，不屈不撓地奮戰到最後一刻，讓市民引以自豪，「向世界展示了香港的良好形象，身體力行，說好香港故事」，更提及男子足球隊首次打入亞運四強，「在球場上展現堅定決心及頑強鬥志」。

李家超亦表示，「零零後」運動員年輕、有拼勁，多位更是首次參賽便獲得獎牌，可見「香港精英運動員整體梯隊發展良好，培訓工作做得有成績」。



對於本港運動員締造佳績，李家超更肯定各方貢獻，稱有賴教練、醫療團隊悉心支援及專業指導，以及香港體育學院、港協暨奧委會及各體育總會鼎力支持，提供各種適切支援及協助，讓運動員專心出賽。

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責任編輯：梁凱婷