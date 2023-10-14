  • 27°C
香港時間 : 20231014日 (週六) 19:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【杭州亞運】今辦代表團返港歡迎儀式　李家超讚港隊身體力行說好香港故事

社會 18:11 2023/10/14

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

行政長官李家超稱讚港隊「身體力行，說好香港故事」。（李家超圖片）

港隊在杭州亞運獲得的獎牌總數打破歷屆紀錄，特區政府與港協暨奧委會今午（14日）在政府總部為代表團舉行返港歡迎儀式。行政長官李家超致辭時，稱讚港隊表現精彩、不屈不撓地奮戰到最後，「身體力行，說好香港故事」；同時顯示政府投放資源大力推動體育發展「方向正確，取得成果」。

是次港隊派出歷來規模最大的代表團出戰亞運，參加共40個體育項目，在18個項目當中贏到8金、16銀、29銅共53面獎牌，在獎牌榜上排名第12；甚至獲得的獎牌總數及運動項目均為歷屆之冠。

因此，李家超稱讚港隊以專業的體育精神，不屈不撓地奮戰到最後一刻，讓市民引以自豪，「向世界展示了香港的良好形象，身體力行，說好香港故事」，更提及男子足球隊首次打入亞運四強，「在球場上展現堅定決心及頑強鬥志」。

李家超亦表示，「零零後」運動員年輕、有拼勁，多位更是首次參賽便獲得獎牌，可見「香港精英運動員整體梯隊發展良好，培訓工作做得有成績」。
 
對於本港運動員締造佳績，李家超更肯定各方貢獻，稱有賴教練、醫療團隊悉心支援及專業指導，以及香港體育學院、港協暨奧委會及各體育總會鼎力支持，提供各種適切支援及協助，讓運動員專心出賽。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【高空墮物】觀塘物華街凱滙掉落地拖板　擊中男途人輕傷送院
今日 13:53
【高空墮物】觀塘物華街凱滙掉落地拖板　擊中男途人輕傷送院
【珍惜生命】黃大仙竹園北邨中年女子墮樓　倒卧地面當場不治
今日 14:13
【珍惜生命】黃大仙竹園北邨中年女子墮樓　倒卧地面當場不治
【殺貓案】北角海濱花園寵物公園有貓隻遭懸吊大樹　警列虐待動物調查
今日 15:59
【殺貓案】北角海濱花園寵物公園有貓隻遭懸吊大樹　警列虐待動物調查

你可能感興趣

【高空墮物】觀塘物華街凱滙掉落地拖板　擊中男途人輕傷送院
今日 13:53
【高空墮物】觀塘物華街凱滙掉落地拖板　擊中男途人輕傷送院
【珍惜生命】黃大仙竹園北邨中年女子墮樓　倒卧地面當場不治
今日 14:13
【珍惜生命】黃大仙竹園北邨中年女子墮樓　倒卧地面當場不治
【殺貓案】北角海濱花園寵物公園有貓隻遭懸吊大樹　警列虐待動物調查
今日 15:59
【殺貓案】北角海濱花園寵物公園有貓隻遭懸吊大樹　警列虐待動物調查
大學 運動 奧委會 體育項目 編輯 足球 教練 運動員 香港體育學院 運動

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月14日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月14日 時間16:05）