【眼睛健康】家燕姐化身「睛靈Nancy」全港巡遊　呼籲市民關注眼睛健康及早驗眼

▲ 家燕姐化身「睛靈Nancy」全港巡遊，呼籲市民關注眼睛健康及早驗眼。

家燕姐薛家燕十分關注健康，早前發現視力出現問題，立即接受檢查，確診黃斑病變。隨即接受藥物治療，現時病情穩定。為了呼籲市民關注眼睛健康，擔任拜耳眼睛健康大使的家燕姐自創全新character「睛靈Nancy」，並委派「睛靈Nancy」登上活動車出巡港九新界，邀請市民驗眼及認識眼睛健康資訊。

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家燕姐確診濕性黃斑病變 打針無有怕

家燕姐表示，當初以為自己年紀大，出現「眼矇矇」正常不過。

我自己一直有配戴隱形眼鏡，最初以為隱形眼鏡的度數不適合，但就算換過新的隱形眼鏡亦無改善，經醫生檢查後才得知患上濕性老年黃斑病變。醫生告訴我，我的眼部血管增生嘅情況，需要接受治療，若拖延了，有可能失明。

家燕姐囡囡珊珊（石祐珊）全程陪伴左右，讓家燕姐安心不少，也勇於接受治療。

始終是雙眼，任何在眼部做的治療，未做已會怕怕，但接受治療後才發現，過程沒有想像中般可怕，幾分鐘便完成，一點也不痛。為了保護雙眼，我會一直乖乖接受治療。

眼科專科黃禮文醫生在活動上表示，黃斑病變是指黃斑區積聚代謝物，並逐步引致視網膜色素上皮萎縮。約90%的患者屬於乾性黃斑退化，多數患者早期並沒有明顯的病徵，視力下降速度相對緩慢；但這並不代表患者可以掉以輕心，一旦病情惡化，便有可能發展為濕性黃斑退化。當黃斑感光細胞慢慢被破壞，便會逐漸影響中央視力。

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「睛靈Nancy」出巡港九新界 宣揚眼睛健康

家燕姐亦分享，有朋友曾出現輕微「眼矇矇」情況卻未有正視問題，及時就醫，結果延誤至病情嚴重時才求醫，令治療變得複雜，故希望藉此提醒大家不要輕視看來輕微的眼部症狀，盡早求醫保護眼睛非常重要。

非常注重眼睛健康的家燕姐就因有定期驗眼的習慣，最近因此發現有白內障的情況，幸而目前病情僅屬初期，只需定期觀察便可。

為了呼籲市民緊跟家燕姐的步伐，及早關注眼睛健康，家燕姐自創全新character「睛靈Nancy」，並委派「睛靈Nancy」隨活動車出巡港九新界，邀請市民驗眼及講解眼睛健康知識。今日特別來到人流暢旺的旺角與眾同樂，現場反應極佳，不少市民被家燕姐感染，主動要求驗眼，家燕姐也倍感安慰。

活動車出沒地點及時間：

10月16日（星期一）

11:00 - 14:30 屯門置樂

15:30 - 19:00 元朗西菁街

10月17日（星期二）

11:00 - 14:30 黄大仙正德街

15:30 - 19:00 觀塘巧明街

10月18日（星期三）

11:00 - 14:30 柴灣怡順街

15:30 - 19:00 筲箕灣望隆街 (筲箕灣地鐵站 C出口)

10月19日（星期四）

11:00 - 14:30 荃灣街市街

15:30 - 19:00 葵涌石蔭路

10月20日（星期五）

11:00 - 14:30 沙田正街街市

15:30 - 19:00 大圍村南道 / 積運街 (近大圍港鐵站)

10月21日（星期六）

11:00 - 19:00 銅鑼灣百德新街

*行程或因路面情況或惡劣天氣而有所變動，恕不另行通知

是次活動及記者會由拜耳醫療保健有限公司全力支持

傳媒查詢：

博訊公關顧問

李小姐

電話：9811 3380

電郵：w.lee@prppl.com

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責任編輯：羅嘉欣