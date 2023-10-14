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【COLLAR成員】蘇雅琳ViuTV節目發布會騷長腿　Ivy So由最遲入隊到成團中仙氣擔當【多圖】

娛樂 19:21 2023/10/14

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ViuTV昨日（10月13日）舉行《ViuTV 2024》節目發布會大晒冷，當中COLLAR一眾成員由沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）現場跳唱《Speak Love》。

當日，她們身穿籃球衫，展現活力。活動之後，眾成員分別在個人社交平台上載當日照片，其中Ivy So更盡展在隊中仙氣擔當實力，大騷靚長腿。事實只計IG的話，暫時COLLAR之中以Ivy So最高，共有31.5萬粉絲，為眾隊員之冠。

【和解在後】蘇雅琳盼兼顧演戲與唱歌　Ivy So未有心水男神：比較看重性格【有片】

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最後獲邀入COLLAR

現年22歲的Ivy So本就讀香港中文大學護理系，在2021年參加ViuTV節目《全民造星IV》因為拍攝時間緊密，所以退學專心比賽。在《全民造星IV》總決賽演譯歌曲《勿念》及跳舞對決，最後以總分20分成第十名。

不過事實她雖然有靚外表，可是當時在唱歌及跳舞表現也是一般，女團經紀人戴穎（Wing）也曾公開承認最初組團時預設為7個人，經過多次的討論後，最後才決定邀Ivy加入，於是成為了COLLAR的第8位成員。

而蘇芷晴（So Ching）因為於2023年5月10日宣布離隊，因此現時COLLAR成員為7人。

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跳唱有進步

而Ivy So入團後，人氣不斷上升，在2023年主演劇集《和解在後》的表現也不俗，反映有演戲潛質，而她在ViuTV另一套尚未播出劇集《飛黃騰達》繼續當女主角。

至於唱歌方面，COLLAR任張敬軒演唱會嘉賓唱跳《Call My Name！》，可是Ivy So、Candy與表現失準，Candy曾在節目《全日制COLLAR學院》哭著表示為此事感內疚，在旁的Ivy So亦在節目中爆喊，並直言此事一直困擾著她。

幸Ivy So知恥近乎勇，跳唱方面已有進步，在今年6月與ToNick主音、曾合作劇集《和解在後》的拍檔趙善恆（恆仔）合唱《記得梳頭》，唱功令不少網民驚喜，吐氣揚眉一洗「魔音」惡名。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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