【睡眠窒息】中國奧運體操冠軍楊威自爆呼吸困難　需「終身配戴呼吸機」 【附徵狀拆解】

▲ 中國奧運體操冠軍楊威自爆呼吸困難，需「終身配戴呼吸機」。

睡覺打鼻鼾勿輕視！前國家運動員，2008年北京奧運會體操全能金牌選手楊威近日便於社交平台自爆自己最近因打鼻鼾，發現了呼吸系統出現問題，令睡覺時吸不進氣，一度出現呼吸困難問題。他因此慨嘆「曾經壯碩的運動員」不復再，指如今40歲的自己，睡覺時需終身都須配戴呼吸機才可以睡覺。

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10月12日，楊威在社交平台發片指，雖然自己曾經是體壇健將，「曾經壯碩的運動員」，未想到卻淪落年僅40歲便要戴呼吸機才可以睡覺。他透露肇因是自己最近睡覺開始打鼾，發現有呼吸困難情況，他指醫生為他檢查時更發現他睡覺時吸不進氣，一度長達6分鐘，情況十分危險，如果再多憋氣一會兒的話可能會出現生命危險。他最終無奈聽從醫生建議，終身睡覺時配戴呼吸機。

楊威又感嘆，80後的自己現時身體較過去虛弱不少，曾感染新冠肺炎2次，因此現時十分著重養生，笑指以前重健身，現在重養生，「喝水喝溫的，吃飯吃淡的」。

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呼吸系統科專科醫生鄺國柱過去接受TOPick訪問指，大家在日間經常渴睡及嚴重鼻鼾問題，鼻鼾會大得不能呼吸，出現窒息現象，甚至影響身邊人的睡眠，便要注意是否患有睡眠窒息症。

睡眠窒息症的治療方法

鄺醫生指除了使用呼吸機紓緩睡眠窒息症外，大家都要從「基本入手」減少患上睡眠窒息症，例如控制飲食及減肥，「成功減去1%的體重，可減低3%出現睡眠窒息症的次數」。另外都要減少吸煙及喝酒，因為尼古丁和焦油都會令上呼吸道腫脹，而酒精屬於藥物之一, 會抑制睡眠及呼吸系統，破壞睡眠結構，會令已患睡眠窒息症的人士更加嚴重。

睡眠窒息症9大常見徵狀

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責任編輯：羅嘉欣