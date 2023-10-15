【家庭熱話】上機前15分鐘老婆堅持買咖啡　關閘一刻老公1個行為反擊

▲ 上機前15分鐘老婆堅持買咖啡，關閘一刻老公1個行為反擊。

常言夫妻之道貴在包容，但有時也可能有忍無可忍的時候。外國一名人妻日前堅持在飛機起飛前15分鐘買Starbucks，丈夫苦勸妻子不果，最終竟憤而棄下妻子，獨自登機，令妻子十分氣憤，但事件在網上曝光後，網民卻有不同看法。

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一名外國網民日前在網上討論區Reddit發文，指「與我太太旅行不是一個好經驗」，事主表示自己今年47歲，習慣做事井井有條、提早完成，惟太太Meg性格卻與自己恰好相反，總是順其自然。

夫妻倆日前打算搭飛機赴美國探望女兒，期間需要轉機，而二人在搭乘數班接駁車抵達客運大樓時，Meg卻突然向事主表示，想去連鎖咖啡店Starbucks飲咖啡。

眼見離登機時間僅餘15分鐘，事主建議Meg改為去附近小店購買咖啡。但儘管事主不斷強調Starbucks太遠、時間不足，Meg仍堅持「我想要Starbucks」，更堅持自己可準時回來。

結果在Meg離開後，地勤人員的廣播不斷重覆。事主心急如焚致電Meg，打了數次電話才接通，惟Meg卻在電話中告知事主，由於接駁車的候車隊伍太長，還要等多一段時間才上到車。事主哀求地勤人員再等多幾分鐘，到後來最終心灰意冷，獨自上機，並要求Meg購買下一班機的機票，並表示到時再會合。

事主指，經此事件後妻子相當生氣，二人自探望完女兒回家後，太太超過一周仍在生氣，不願開口說話，令事主思考自己在事件中是否做錯：「我是否一個衰人？」

惟網民卻持不同意見，多數人一面倒支持事主：「做得非常好」、「簡直是所有男人的英雄！」更有人狠批妻子：「這會把我迫瘋，她根本無法為自己的行為負責」、「離婚吧！我無法接受這麼自私的人」。

而事主後續更新帖文，表示已與太太解決紛爭，又指二人性格不同，因此協議之後旅行會分開購買車票到機場：「她不是很滿意，但勉強同意了」。事主並表示，妻子有自由去做一切自己想做的事，是否需要準時登機，也是取決於她自己。

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責任編輯：王明芳