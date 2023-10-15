【MIRROR成員】姜濤認入行後有心儀對象　不怕結婚令粉絲夢想幻滅：冇所謂

MIRROR成員姜濤接受鄭裕玲（Do姐）的個人YouTube頻道「The Do Show」專訪，談及自2018年參加《全民造星》正式入行以來事業外，還講及入行後感情事。

姜濤在節目中直言將來恨生女，並表示一定會結婚：「我點都會結婚，我應該幾早結婚，因為我父母感情唔好，好嚮往有一個好嘅家庭，同埋以前我嘅童年多遺憾，所以好想用呢樣嘢去見證我小朋友，有個完整童年。」

於是Do姐問問現年24歲仍A0的姜濤計劃何時結，他回答：「30歲左右，隨緣，畀自己一個目標，唔會太Set死，不過覺得30歲（結婚）都幾好吖﹗」

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▲ 《The Do Show》

不想太太做「高齡產婦」

問到假如將來真的結婚，很多人會夢想幻滅，姜濤稱：「覺得又唔會，始終呢啲都要經歷，如果有人選擇個幻想幻滅嘅，可以搵能繼續幻想嘅人，我覺得冇所謂。」

Do姐指，姜濤很多事情都預定在30歲後才做，比如做偶像可能做到30歲、30歲結婚可接受、做爸爸也是30歲後，姜濤解釋：「如果年紀太大，會同小朋友有個（隔膜）。」姜濤表示因為姜媽媽在40歲時才生他屬「高齡產婦」。

▲ 姜濤與媽媽。

受成長背景影響

當Do姐指姜濤很受家庭及其成長背景影響，他直認：「所以其實好多人話我可能比同齡人成熟啲，可能我嘅童年冇咁開心，先去諗咁多嘢，如果好開心，其實唔會思考咁多道理。（Do姐：𠵱家開心嘛？）相對完成咗演唱會嘅話，睇到反應相對比較好，係值得開心嘅事，雖然好多人話唔好理外界講乜，但始終喺呢個圈子嘛，盡量令外界聲音好啲，呢個都係職責嚟嘅。」

Do姐更問姜濤心儀對象是何類型時，他回答：「我心儀嘅對象...可能會係比較可愛型，以前入行都話鍾意可愛型（女生），我喜歡嘅女藝人係有村架純（日本女星），屬於比較可愛型。」

▲ 姜濤與髮型師Lydia曾傳緋聞，指二人秘密拍拖，不過姜濤早已澄清沒有此事。

擔心另一半有壓力

當被問入行5年以來，有沒有人令他心動過，姜濤也坦白地承認：「有，當然有！其實呢條問題做咁多訪問，都真係冇講過，最多係（講到）擇偶條件就停喇﹗話冇（心動）就假嘅，一定有。」

而Do姐追問有沒有與心儀對象開始，姜濤無奈稱：「唔夠膽，因為𠵱家...呢個都係我一個...我覺得我下一世未必係Artist，我會覺得下一世可能會想做一個普通人，因為𠵱家如果開始一段戀情，都會知道畀對方好多壓力，喺呢個環境之下，所以其實未必開心嘅，講真，我拍拖可以去邊呀？冇可能喺香港，都出唔到街，相對𠵱家唔考慮呢啲嘢。」

▼ 點擊圖片放大 ▲ 姜濤童年時。 ▲ 姜濤童年時。 +2

只想家人開心

於是Do姐問：「點樣可以30歲結婚？」姜濤回答：「睇緣分，但係講真嘅，𠵱家就...如果佢要發生就畀佢發生，如果有嘅話，我都會唔理喇，可能我都會不顧一切。」

當她問姜濤會否回心轉意追求之前令其心動的女生時，姜濤直接表明：「咁又唔會，因為𠵱家睇番都未必係依家標準。（Do姐：生女就一定？）呢個一定。」

而Do姐更問：「識咗一個人唔識生女，唔同佢一齊？」姜濤十分明白事理稱：「唔係，呢樣嘢唔可以怪女方，因為我知道呢樣係男方責任。」

另外，姜濤稱父母有沒有催婚，稱：「佢哋都話：『你自己開心就得』，佢哋都感受到我有好多壓力，如果真係有個人陪住（我），佢哋都會開心啲。」同時，孝順仔的他表示對父母報喜不報憂，因不希望家人不開心，也不想他們參與這行複雜的事情。

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