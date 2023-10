【FEAR AND DREAMS演唱會】陳奕迅澳門開騷遭觀眾命令講國語　Eason霸氣反擊獲讚

歌神陳奕迅(Eason)於澳門舉行9場《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會》,在前晚(10月13日)首場演出發生小插曲,講talk期間突然遭觀眾「命令」講國語,Eason霸氣反擊獲網民大讚高情商。

多國語言霸氣反擊

當晚Eason一如以往完成大部分演唱環節後,與觀眾談話及分享感受,台下突然有觀眾以「命令式」大叫:「講國語!」、「講普通話!」

Eason聞言表現無奈兼反白眼,繼而以泰文打招呼回應,然後霸氣地說:「I love speaking whatever the way a language I want.(我喜歡以我想要的語言方式說話)」即引來全場一片歡呼聲。

其後以普通話續說:「你可以說『麻煩你說國語』就比較好聽一點了,但係你『講國語!』我不是不會講國語,我可以講國語,很流利也可以。你可以要求『唔該』、『請』、『麻煩你』。」

現場再掀歡呼聲,Eason表示:「唔係㗎,No! No! No! Don’t get me wrong. (大家不要誤會),有人如果話『Speak English!』我都係……Oh Shut up!其實你聽唔明咪算囉!我唔知你哋鼓咩掌,如果David Bowie喺度唱,唔通我話『講國語』呀?『講廣東話』咁呀?奇怪呀真係,我塞返耳塞算喇。」

內地網民力撐

此片段於網上瘋傳,瞬間Eason成為熱搜人物。

而不少內地網民對Eason在台上的回應大讚夠霸氣,認為在澳門講廣東話很合理:「為什麼一定要求人說普通話,別人母語就是粵語,而且每個人都有自己選擇的權利,也不看看場地在哪裏」、「尊重表演者,禮貌待人」、「聽不懂那一輩子都別離開家好了,何苦了,基本的尊重都不懂。難道你聽外國歌手唱也要他/她講國語嗎?」

