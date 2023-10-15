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【FEAR AND DREAMS演唱會】陳奕迅澳門開騷遭觀眾命令講國語　Eason霸氣反擊獲讚

娛樂 11:32 2023/10/15

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歌神陳奕迅（Eason）於澳門舉行9場《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會》，在前晚（10月13日）首場演出發生小插曲，講talk期間突然遭觀眾「命令」講國語，Eason霸氣反擊獲網民大讚高情商。

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多國語言霸氣反擊

當晚Eason一如以往完成大部分演唱環節後，與觀眾談話及分享感受，台下突然有觀眾以「命令式」大叫：「講國語！」、「講普通話！」

Eason聞言表現無奈兼反白眼，繼而以泰文打招呼回應，然後霸氣地說：「I love speaking whatever the way a language I want.（我喜歡以我想要的語言方式說話）」即引來全場一片歡呼聲。

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其後以普通話續說：「你可以說『麻煩你說國語』就比較好聽一點了，但係你『講國語！』我不是不會講國語，我可以講國語，很流利也可以。你可以要求『唔該』、『請』、『麻煩你』。」

現場再掀歡呼聲，Eason表示：「唔係㗎，No! No! No! Don’t get me wrong. （大家不要誤會），有人如果話『Speak English！』我都係……Oh Shut up！其實你聽唔明咪算囉！我唔知你哋鼓咩掌，如果David Bowie喺度唱，唔通我話『講國語』呀？『講廣東話』咁呀？奇怪呀真係，我塞返耳塞算喇。」

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內地網民力撐

此片段於網上瘋傳，瞬間Eason成為熱搜人物。

而不少內地網民對Eason在台上的回應大讚夠霸氣，認為在澳門講廣東話很合理：「為什麼一定要求人說普通話，別人母語就是粵語，而且每個人都有自己選擇的權利，也不看看場地在哪裏」、「尊重表演者，禮貌待人」、「聽不懂那一輩子都別離開家好了，何苦了，基本的尊重都不懂。難道你聽外國歌手唱也要他/她講國語嗎？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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