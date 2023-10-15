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【食用安全】買蕉驚見「黑心」女生質疑是否能食？　遭網民譏諷無常識

食用安全 12:41 2023/10/15

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女生將蕉皮搣去後，卻發現裡面很黑。

搣香蕉皮後驚見黑心，究竟是否能食用？有台灣女生近日於網上發出相關疑問，指於當地一間超市花了新台幣59元（約港幣15元）購買一袋「烏龍蕉」，形容「外表沒黑點，裡面卻好黑」，於是質疑是否真的可食用？事件曝光後，涉事超市則於官方Facebook迅速解釋，指蕉入面的黑心其實是「香蕉籽」，並強調「可食用的」；有心水清的網民亦指此乃自然現象，叫女生無需太憂心。

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一名台灣女生在Facebook群組「新竹大小事」發文指，早前於當地超市買了一袋「烏龍蕉」，但將蕉皮搣去後，卻發現裡面很黑，於是產生食用安全的疑問。

外表沒黑點，裡面卻好黑，雖然才59新台幣（約港幣15元），但很懷疑，這能吃嗎？

女生將蕉皮搣去後，卻發現裡面很黑。(FB圖片)

事件很快便引來不少網民關注，有人有與女生同樣的擔心，「這樣的香蕉，我是不吃的，直接去退」；有網民則指女生過慮了，指那是天然的香蕉種子「香蕉籽沒關係」、「可以吃啦！」

涉事超市其後亦迅速在官方facebook解釋「香蕉中間會出現明顯香蕉，籽」，其實是因為天氣關係，指「颱風時期皆連續下雨，會使得香蕉種子明顯化，以致影響香蕉中心明顯黑點」，強調「可食用的唷！所以買到別怕怕」。

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責任編輯：羅嘉欣

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