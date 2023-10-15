【昔日童星】小童星10年寒窗苦讀考入醫學系　兌現與癌逝亡父承諾

▲ 台灣一名小童星10年寒窗苦讀考入醫學系，兌現與癌逝亡父承諾。

十分勵志！台灣一名童星出身的少年，年幼時因父親患癌，自覺「像在醫院長大」。而少年一直勤奮好學，終於在今年功考入陽明交通大學醫學系，未來有望成為醫生，實現與癌逝亡父的約定。而他的優異成績，也令他成為本年度佛教慈濟基金會新芽獎學金得主之一。

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台灣少年林均嶧近日出席慈濟基金會舉辦的頒獎禮，並接受當地媒體訪問，提及自己「像是在醫院長大的」，亦因此立下從醫的目標。林均嶧有2個哥哥，在他年幼時，他的父親患上鼻咽癌，他經常與母親一起入院探望照料病父。

一門三傑

而媽媽為了照顧他和他的2個哥哥，只能打散工。林均嶧和哥哥們自少已知念書是本分，只有靠讀好書取得成就，才有機會翻身。而三兄弟亦盡量爭取好成績，以取得獎學金，減輕家中經濟負擔。目前大哥林鉑淵已自中台科大醫檢系畢業，即將開始工作，二哥林庠宇也在崑山科大智慧機器人工程系就讀中。

林均嶧表示，即使家境清寒，學習資源不足，需要很努力才能追上同學的步伐，但相信只要走在追夢路上，再辛苦再累，也會有出頭天。

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小時候拍廣告

林均嶧5歲就拍過不少廣告，如紙巾、家品、銀行廣告，曾是台灣一時無兩的童星。不過，自爸爸確診鼻咽癌第四期後，他就告別了童星之路，多年來除了兼顧學業外，也經常來往醫院照顧爸爸。

癌父忍痛接受各種治療，為的只是希望有一天能痊癒，一家人能一起生活下去。面對家庭遭逢巨變，林均嶧眼見爸爸受病魔折磨，年幼的他已非常懂事，當時他與父親約定，等他長大後要當一位醫生，並要為爸爸治好癌症。

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責任編輯：王明芳