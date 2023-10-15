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【藥物上癮】狂飲咳藥水致意識不清　男子送院搶救揭肝指數嚴重超標

醫生診症室 16:13 2023/10/15

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狂飲感冒糖漿致意識不清，男子送院搶救揭肝指數嚴重超標。

小心服食藥物成癮，尤其一些含有糖漿的感冒止咳藥水！台灣一名60多歲男子，便是因為有嗜飲感冒糖漿的習慣，致失去意識需送院搶救，醫生檢查才發現男子肝指數已經接近2000，已經是急性肝炎的等級了。

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【TOPick診症室】移英前夕賣樓辭工後揭患乳癌　港媽留港與否陷入兩難

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅日前在Facebook分享個案，指該名60多歲的男子本身是闌尾炎患者，病人住院時醫生已留意到男病患有飲用感冒糖漿的習慣。陳榮堅指感冒糖漿中有3個成分不僅容易成癮，如果服用過量的話，甚至會有頭暈、無力、嗜睡等情況，嚴重時甚至會產生幻聽、幻覺，因此便對病患作出警告，要求該名患者即刻停止這樣的習慣。

豈料，患者出院後半年，該名患者卻突然因為意識不清而被送院搶救，陳榮堅表示當為該名男子檢查時，發現他的肝指數接近2000，已經是急性肝炎的等級。向男子家人了解下，才知道該名男病患出院後對藥水用量反而變本加厲，不只三餐飲，在餐跟餐中間，只要一有不舒服就飲感冒糖漿。

陳榮堅警告，感冒糖漿中乙醯胺酚這個成分，如果服用大量，是會造成藥物性的肝炎。而該名男子搶救成功後，為了幫他戒掉成癮問題，最終亦需轉介去看心理醫生。陳榮堅提醒，感冒糖漿非完全不能服用，重點是要確實遵照醫生的指示服用，切勿自行過量服用！

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責任編輯：羅嘉欣

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