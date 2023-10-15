【東張西望】Patrick Sir愛犬住狗酒店後癱瘓身亡　林溥來變苦主哭訴：好對佢唔住【有片】

▲ Patrick Sir哭訴盼望早日找出死因，為愛犬討回公道。

TVB資訊節目《東張西望》最新一集以「愛犬死因有可疑」為題，而狗主是藝人Patrick Sir（林溥來），由主持變成苦主，哭訴14歲愛犬Don Don入住狗酒店後癱瘓身亡，令他感到十分自責，並痛哭：「佢冇得揀，但我哋幫佢揀咗，好對佢唔住。」

Patrick Sir與太太關宛珊在節目中一同受訪，失去愛犬的Patrick Sir憶起Don Don離世當晚的畫面，不禁痛哭自責：「點解要擺低佢？唔去嗰度咪冇事...佢未住過狗酒店，第一次啫...佢冇得揀，但我哋幫佢揀咗，好對佢唔住。」太太關宛珊亦傷心落淚：「佢嗰時係痛到不停咁嗌，但我哋做唔到啲乜嘢幫佢，唔知可以做啲咩...」

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證實椎間盤突出

14歲愛犬Don Don陪伴Patrick Sir夫婦成長，見證拍拖、結婚、生小孩。Don Don向來是一隻蹦蹦跳跳、如電兔般的狗狗，4月時入住7天狗酒店後，回家卻後肢無力、神情呆滯，半夜更突然慘叫，即時帶到動物醫院治療。

醫生診斷後指Don Don後肢接近完全癱瘓，證實椎間盤突出。

Don Don於5月接受首次手術後成功，椎間盤沒有再壓住神經線，但醫生發現椎間盤突出的附近位置，肌肉有明顯紅腫，醫生稱非慢性形成，認為由近期被重擊而造成。

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其後，Don Don經過連番手術後，最終於6月不治離世，而致死原因仍未明。Patrick Sir夫婦打算採取法律，盼望早日找出死因，為愛犬討回公道。

而穿上「NO DOG NO LIFE」標語的主持李旻芳，訪問期間也不禁眼眶泛淚。

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