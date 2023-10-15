【以巴衝突】加沙空襲挖出1個月大男嬰　媽媽正在哺乳母子一同罹難

▲ 以巴衝突導致生靈塗炭。

以巴衝突導致生靈塗炭。以色列為報復巴勒斯坦激進武裝組織「哈馬斯」（Hamas），連日對被封鎖的加沙（Gaza）進行轟炸，造成1900人死亡，有約一半遇難者為婦女兒童。其中，救援人員在廢墟瓦礫目睹心碎一幕，一名出生僅1個月大的男嬰罹難，而他被發現時，口中仍含著母親的乳房，令人悲痛。

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據《鏡報》報道，加沙居民Ahmed日前回家，發現自己的3層高住宅已淪為一片頹垣敗瓦。他在接受《中東之眼》（Middle East Eye）訪問時稱，自己有一名1個月大小的姪仔名叫亞門（Yamen），已在衝突中不幸身亡。亞門的遺體被救援人員發現時，是身處廢墟中，當時亞門口中含著媽媽的乳房。

亞門的媽媽，亦即是Ahmed的姊妹，也一併與兒子在空襲中喪生，她被發現時呈現哺乳中的姿勢。Ahmed續指，亞門患上腦膜炎，在一天前Ahmed才帶亞門去看醫生。巴勒斯坦14日表示2，以色列對加沙的襲擊，已致至少1900人死亡，當中包括614 名兒童及370名婦女，另有7600多人受傷。

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責任編輯：王明芳