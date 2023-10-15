【口臭問題】女生因口臭被男友要脅分手　開口檢查全是「黃綠色分泌物」【附徵狀拆解】

▲ 女生因口臭被男友要脅分手，開口檢查全是「黃綠色分泌物」。

口臭原來可以是鼻竇炎徵狀！台灣有一名年輕女生因口臭問題被男友恐嚇要分手，她因此趕急求醫，醫生為她檢查時，不但聞到濃烈惡臭，更赫見女生鼻腔內滿佈黃綠色分泌物，最終揭發是慢性鼻竇炎所致。

最新影片:

耳鼻喉科醫師吳昭寬在節目《醫師好辣》表示，曾有一名20多歲女生因為口臭問題，被男友威脅「若不解決就要分手」，她因此急忙求醫。女生指自己其實聞不到臭味，吳昭寬於是先著她張口檢查，發現其口腔內有黃綠色的分泌物，當下想到可能和鼻子有關，於是便再檢查女生的鼻腔。透過內窺鏡，他發現女生的鼻腔內滿滿分泌物，裡面全是黃鼻涕，以及很多白屑，和紅色肉芽混在一起，場面令人難以直視。

吳昭寬好奇女子平常怎麼清理鼻子，詢問下才得知對方是過敏體質，常常打噴嚏和流鼻水，有時候鼻涕太黏，她便索性把廁紙捲成長條狀，塞進鼻孔繞一繞，或者用棉花棒，結果碎屑就掉在裡面，「因為她已經塞習慣了，她就忘記有東西在裡面」，時間一久就長小肉芽，一個鼻孔永遠都塞住，所以長期聞不到。

吳昭寬指出，女子的右邊鼻竇全部蓄膿，口臭的來源就是慢性鼻竇炎引起，於是立刻將息肉清除，協助洗鼻子並開藥服用，經過一番治療，終於與男友恩愛如昔。

研究：亂挖鼻孔易染金黃葡萄球菌

2006年荷蘭一項研究發現，相對不挖鼻孔的人，挖鼻孔的人較易感染金黃葡萄球菌或葡萄球菌。金黃葡萄球菌可引致鼻子和臉部出現嚴重膿瘍（abscess）或膿包。若繼續挖，甚至有機會刺穿分隔2個鼻孔中間的隔膜。若鼻竇嚴重受感染，可導致細菌入侵腦部、腐蝕頭骨。

鼻竇炎可蔓延影響眼耳喉

鼻竇炎可以發展到多嚴重？耳鼻喉科專科醫生黃漢威曾接受經濟日報訪問表示，一些鼻竇炎個案似乎變得抗藥性，很多時用藥也不太見效。「通常之前都有一般的傷風感冒，食咗藥後好似好些，但一停藥就翻發。」鼻竇炎亦由急性發作變成慢性炎症。

從臨床經驗顯示，鼻竇炎與鼻敏感有很大關係，原因是鼻敏感發作會令鼻黏膜腫脹，導致鼻甲骨附近的鼻竇出口被阻塞。除了鼻敏感外，鼻甲骨肥大、鼻瘜肉及顱內腫瘤等亦可誘發鼻竇炎。

他提醒市民，若出現鼻竇炎症狀宜盡早接受適當的診治，否則問題可以變成慢性炎症帶來持續不適，甚至可能蔓延至頭顱內其他組織帶來威脅，例如引起耳咽管或淚管感染，可誘發中耳炎、結膜炎，而膿液亦可影響喉部引發慢性喉炎。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣