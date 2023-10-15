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【多食無益】餐廳約會女子連食48隻生蠔「當前菜」　嚇得男方借尿遁速逃【附生蠔食用風險】

保健美顏 17:49 2023/10/15

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餐廳約會女子連食48隻生蠔「當前菜」，嚇得男方借尿遁速逃 。

毫無節制食生蠔，除了有健康風險外，更可能會錯失緣分！美國一名女子早前便於網上分享不快的約會經歷，指早前與一名曖昧中的男生相約於一間餐廳初次見面，期間她連續食了48隻生蠔，未想到此舉竟把對方嚇跑，男生去洗手間後，便沒有再返回。

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女子在TikTok講述事件始末，她指該男生其實已約了自己多次，自己當日才首次答應赴約用膳，並回憶當日情況指自己點了4盤生蠔，對方看見自己連食48隻後，便已經用奇怪的眼神看她，不過她指那時她未有太在意，之後更繼續點了蟹肉餅和薯仔。

男方其後便向女方表示要去廁所，她指自己等了許久，仍未見男方折返，才明白對方已經借尿遁逃去無蹤，她最終亦只能自行埋單。女子指後來收到男方傳來的訊息指只願意付酒錢，但拒絕幫忙生蠔的費用。

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生蠔食用風險

根據食安中心資料，未經煮熟的蠔是高風險食物，因為蠔本身屬濾食性動物，會經常過濾海水，體內累積水中的物質，包括弧菌、諾如病毒及甲型肝炎病毒等致病微生物；如果進食未煮熟的蠔，有可能會受感染並引致食物中毒。

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責任編輯：羅嘉欣

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