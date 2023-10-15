【保暖食物】冷鋒襲港下周日起氣溫跌到22°C　一文看12大暖身補血食物

▲ 冷鋒襲港，下周日起氣溫跌到22°C。

冷鋒殺到！天文台預計一股達強風程度的東北季候風，會在今日稍後抵達廣東沿岸。未來數日展望風勢頗大，有幾陣雨。而本周二（17日）起雨勢轉密，預料一道冷鋒會在本周後期抵達華南，下周日（22日）起氣溫下降，最低溫度僅22度。想在寒冷天氣持續暖身？不妨跟營養師建議，進食暖身補血食物，及早禦寒。

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註冊營養師葉沃暉（Roy Ip）曾分享，鐵質是製造紅血球的原材料，能使面色紅潤，避免手腳冰冷的情況出現；含豐富鐵質的食物包括了紅肉、雞蛋、大豆、菠菜、黑芝麻、豆腐、堅果等。當中又以維他命C能增加植物性鐵質的吸收，因此建議選擇鐵質和維他命C的食物一同補充。

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澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）亦曾受訪指出，女性如果缺乏鐵質，加上周期性失血，可導致臉色蒼白、容易疲勞、頭暈、腸胃不適等。

Gloria表示，飲食中的鐵質分為血基鐵質（heme iron） 及非血基鐵質（non-heme iron） 2種，血基鐵質來源主要來自動物，而非血基鐵質的來源主要來自植物。血基鐵質比非血基鐵質的吸收率高。血基鐵質的吸收率高達15至35%，亦不容易受飲食中其它營養素影響。

在植物性食物中，最高鐵質為黑芝麻，100克含22.7毫克鐵質。不過，Gloria提醒，一般人較少一天吃100克黑芝麻，相等於14湯匙，故如果市民並非素食者，可多從動物性食物吸收所需鐵質。惟她亦補充，要避免致癌風險，一星期不應吃多於500克紅肉。

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責任編輯：羅嘉欣