【流感季節】林正財：冬季傳染病面臨很大挑戰　惟未必需要重推口罩令

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行政會議成員林正財表示，冬季於傳染病上面臨很大挑戰，不過他表示，全世界都有很多研究顯示，長時間停課對小朋友發展有很大的負面影響，而且難以挽救，盡量都不希望再暫停面授課。另外，口罩令是非常措施，以香港人的智慧，口罩令未必需要重推，反而應從教育和宣傳著手。他表示，疫情三年過後，市民好像對帶口罩沒有太大抗拒，而且習慣了很多，但也呼籲市民要學懂在甚麼時候戴口罩。

林正財出席一個活動後表示，經過三年疫情，整體社會獲益良多，政府在防疫控制方面建立了一定機制。他相信各方面措施能有效起到作用，現在很難確實會重推什麼措施，要視乎很多數據和專家團隊意見而定。

另外，政府推出的「24小時照顧者支援專線」182183，林正財說，熱線反應熱烈，指熱線發揮的功用不單是與照顧者傾談，更會發揮到管理的功能，例如轉介個案以及為照顧者介紹合適服務，他希望所有有需要人士致電這個電話求助。

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責任編輯：陳展棋