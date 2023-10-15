【優質管理】會展管理公司獲HKMA年度「優質管理獎」大獎

▲ （香港會議展覽中心（管理）有限公司圖片）

香港會議展覽中心（管理）有限公司今日（15日）宣布，奪得香港管理專業協會（HKMA）2023年度「優質管理獎」大獎殊榮。

「優質管理獎」頒獎禮日前在香港JW萬豪酒店舉行，由管協主席彭耀佳博士主禮。會展管理公司董事總經理梅李玉霞與管理層代表接受獎項。

HKMA指，會展管理公司作為國際展覽場館的營運管理者，貫切持續進步的理念，且憑藉建立有效的對外及內部合作、公開透明的溝通和協調、收集和分析客戶意見，以及制度資源分配策略，達至提升客戶滿意度的目標。尤其在疫情期間，會展管理公司不旦與客戶保持聯繫，為他們彈性調動活動檔期及提供度身訂造的方案，更為業界成功爭取政府資助及獎勵計劃，令本港會展業得以維持有效運作。經連串嚴格評核遴選後，評審委員會對會展管理公司恆之有效的管理系統和出色表現予以肯定，贏得「優質管理獎」大獎乃實至名歸。

梅李玉霞指，對奪得殊榮感到非常高興和榮幸，認為是對公司致力優質管理的認同。她感謝客戶和夥伴支持，又感謝一眾同事的努力不懈，秉持公司持續優質管理的理念，為會展客戶提供世界級設施和服務，確保會展成為全球最佳展覽及會議場地之一，提升香港國際形象，並助香港會展業發光發亮，強調獎項屬於全體員工。

她續指，公司植根香港35年，一直致力以卓越服務享譽國際，把會展打造成為世界級場館，吸引來自世界各地的主辦機構、參展商和買家來港，推動香港會議展覽業發展，形容香港會議展覽業由零開始發展至今，成績有目共睹，實力受國際會展業認可及嘉許。未來將繼續秉持管理理念，不斷投資提升硬件和軟件，亦積極在海外推廣香港會展業。

管協自1991年起舉辦「優質管理獎」，以美國年度「鮑德里奇國家優質管理獎」為藍本，甄選準涵蓋領導才能、策略、客戶、評估、分析和知識管理、工作團隊、營運與業績等7大範疇，旨在嘉許及鼓勵在優質管理方面有傑出貢獻及卓越成就的公司及企業，並藉此讓各企業分享優質管理的心得。

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責任編輯：梁薾心