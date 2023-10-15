【「小犬」襲城大】狗教授與100名城大生見面　學生：暫時拋開煩惱

▲ 約100名城大生與「狗教授」見面。（城大提供圖片）

亞洲動物基金義工團隊月初帶同其飼養的4隻小狗，以「狗教授」身份來到城市大學與學生見面。自2015年起，城大學生發展處便定期舉辦有關活動，希望同學可以在繁忙的學業中放慢腳步，透過與狗隻互動紓緩壓力，同時學習善待動物。

是次活動吸引上百名城大學生參與，有學生表示：「小狗單純可愛，是人類最好的朋友，與他們相處可以暫時拋開煩惱。」有來港升學的非本地學生說：「常常記掛在家鄉飼養的寵物，在香港有機會摸摸小狗，與牠們拍照，是一段美好的時光。」

亞洲動物基金動物福利教育經理Karina O'Carroll指，參與「狗教授」項目的狗隻是註冊治療犬，過去均曾以「狗醫生」身份探訪醫院和安老院舍等，她表示：「由於學校人流比院舍多，能夠通過進一步測試成為『狗教授』的狗隻都特別懂得與人群相處。透過義工分享照顧狗隻的心得，希望同學們更關注動物權益。」

城大學生發展處處長伍清華指，今次共有4隻「狗教授」到訪城大，全部性格友善和溫馴，當中年紀最大的已有15歲，仍然定期為身邊人帶來溫暖，授予城大同學一堂寶貴的生命教育課。

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責任編輯：馮琪雅