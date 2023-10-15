【首置單位】煥然懿居三座暫超購7.7倍大不如前　韋志成：意料之內

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市建局首置項目「煥然懿居第三座」260伙距截止申請餘4日，過去半個月收表2,270份，超額7.7倍。市建局行政總監韋志成今日（15日）在網誌指，受加息和樓市影響，申請情況未如以往是意料之內。翻查記錄，2019 年初450伙煥然懿居推售時，獲超額認購約45倍。

韋志成稱，團隊統計「煥然懿居第三座」申請者資料後發現，是次申請以40歲或以下的青年為主，佔申請總數近9成，其中約7成為一人申請；其餘為家庭申請者，當中，亦以二人家庭為主。相關比例與上一次推售「煥然懿居」第一及第二座的申請情況相若。

在申請者現居住地數據方面，市建局發現逾4成申請者居於新界區，當中以沙田、西貢和葵青佔多數。韋志成指出，根據中原城市分區領先指數，目前新界區的樓價，較當年推出「首置」單位時平均下跌8至9%，近月亦有新樓盤出現大幅減價的個案。

他認為，居住於新界區的申請者即使有能力購買同區的私人住宅單位，但仍跨區申請「煥然懿居第三座」的「首置」單位，反映市區樓仍然較具吸引力；而以折扣市價出售、位於市區的「首置」單位，即使涉及資格審核和轉讓限制，仍有一定的需求。從兩次「首置」項目的數據反映，「首置」這個概念對單身的青年，以至年輕的家庭來說，具有一定的吸引力，能夠配合政府協助部分青年「上車」的目標。

市建局又發現，申請者中約1,000名申請者從來沒有申請過資助出售房屋，當中7成屬於一人申請者。若以年齡層面來劃分，大約有一半為未滿30歲的「九十後」申請者，這類較高收入的青年人，傾向「首置」這類以私人住宅水平建造、單位配套充足和配備會所設施的房屋類型，以提升生活質素。

韋志成又指，有約6成的申請者過往曾申請不同類型的資助出售房屋項目，但置業夢最終落空，可見社會上仍有一群經濟條件不足以負擔私人樓宇住宅的市民，「首置」在協助市民置業上有其一定角色。

按數據顯示，在申請總數當中，有3成申請者喜好一房半和兩房半的戶型。在「煥然懿居第三座」申請期結束後，市建局將進一步分析相關數據，並研究在發展大坑西邨「首置」項目時，從整體規劃和建築設計入手，適量增設「一房半」和「兩房半」戶型的可行性，讓市建局的「首置」項目單位，能更配合不同家庭組別的住屋需要。

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記者：陳梓蔚