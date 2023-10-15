【香港人在北京】公開被陳展鵬用23元冧掂招數 單文柔結婚5周年：生活難免有磨擦
娛樂 16:05 2023/10/15
視帝陳展鵬與太太單文柔一直恩愛如昔，二人於2018年拉埋天窗，婚後育有寶貝女小豬比，一家三口幸福美滿。
單文柔不時在個人社交網站分享生活日常，前日（10月13日）趁著結婚5周年，分享去年在北京拍攝熱播劇《香港人在北京》時的小趣事，同時亦公開與陳展鵬的夫妻相處之道，低調放閃。
【模範夫妻】陳展鵬與單文柔拍拖撐枱腳 結婚五年感激太太為家庭犧牲
單文柔留言寫道：
呢張相係上年拍
<香港人在北京>嘅時候影😉
早上為左小事互相頂咗兩下嘴 😌
其實都忘記了什麼事🤣🥲
當時就感覺好似好大件事🤪
同日我去接佢收工嘅時候
他買左杯「原諒檸檬茶」給我
然後帶我去左間鋪頭，
指着塊牆叫我看
❤️❤️❤️
▼點擊圖片放大
+3
+2
從相中可見，陳展鵬前方有一杯名為「原諒檸檬茶」的飲料，還有一張紙條上寫著「單文柔，別生氣」。
至於下款為老公，中間的秘密訊息則被心心圖案遮蓋著。
最新影片推介：
【爸知弊你嚟湊吖】陳展鵬4歲囡囡口齒伶俐表情多 3大特質被讚「CEO型性格」
體諒難處 包容短處
陳展鵬不用買任何名牌手袋、鮮花束，僅花23元人民幣買一杯飲料，就能成功冧掂老婆，不少網民大讚兩公婆相處夠真、夠恩愛，是圈中模範好夫妻。
單文柔續留言：
生活難免會有磨擦
發現好多時都係
男生執着係道理上
女仔就講情感
兩個人相處就係一個學問
要體諒對方嘅難處
多包容對方嘅短處
陳生！我哋要繼續好好學習❤️
五週年快樂❣️👫
▼點擊圖片放大
+16
+15
精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R
撰文 : TOPick柴犬出動