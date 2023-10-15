【香港人在北京】公開被陳展鵬用23元冧掂招數　單文柔結婚5周年：生活難免有磨擦

▲ 單文柔與陳展鵬是圈中模範夫妻。

視帝陳展鵬與太太單文柔一直恩愛如昔，二人於2018年拉埋天窗，婚後育有寶貝女小豬比，一家三口幸福美滿。

單文柔不時在個人社交網站分享生活日常，前日（10月13日）趁著結婚5周年，分享去年在北京拍攝熱播劇《香港人在北京》時的小趣事，同時亦公開與陳展鵬的夫妻相處之道，低調放閃。

【模範夫妻】陳展鵬與單文柔拍拖撐枱腳 結婚五年感激太太為家庭犧牲

單文柔留言寫道：

呢張相係上年拍

<香港人在北京>嘅時候影😉 早上為左小事互相頂咗兩下嘴 😌

其實都忘記了什麼事🤣🥲

當時就感覺好似好大件事🤪 同日我去接佢收工嘅時候

他買左杯「原諒檸檬茶」給我

然後帶我去左間鋪頭，

指着塊牆叫我看

❤️❤️❤️

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從相中可見，陳展鵬前方有一杯名為「原諒檸檬茶」的飲料，還有一張紙條上寫著「單文柔，別生氣」。

至於下款為老公，中間的秘密訊息則被心心圖案遮蓋著。

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體諒難處 包容短處

陳展鵬不用買任何名牌手袋、鮮花束，僅花23元人民幣買一杯飲料，就能成功冧掂老婆，不少網民大讚兩公婆相處夠真、夠恩愛，是圈中模範好夫妻。

單文柔續留言：

生活難免會有磨擦

發現好多時都係

男生執着係道理上

女仔就講情感

兩個人相處就係一個學問

要體諒對方嘅難處

多包容對方嘅短處

陳生！我哋要繼續好好學習❤️ 五週年快樂❣️👫

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